الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 عبر البوابة الإلكترونية للدعم الريفي reef.gov.sa

أفصحت وزارة المياه والبيئة عن طريقة “الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية” للأسر المنتجة برقم الهوية، ويعد برنامج الدعم الريف من أهم البرامج المميزة في المملكة العربية السعودية التي تقدم تأهيل المناطق الزراعية، لكي تساعد جميع المواطنين الغير قادرين على العمل بالإضافة إلى ربات المنازل حتى يصبح هذا القطاع من القطاعات المنتجة في البلاد.

وقد أعلن برنامج دعم ريف إن الاستعلام سوف يكون إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي الخاص به، بالإضافة إلى شروط التسجيل التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يحصل على الدعم، وسوف نذكر كل هذا بالتفصيل خلال هذا المقال.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن برنامج ريف الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، حيث أن وذلك يوفر الكثير من الوقت والجهد وذلك لتقديم الدعم من العاطلين عن العمل موقع الأسر المنتجة لتقديم فرصة الحصول على دخل شهرى ثابت من خلال اتباع الخطوات التالية:

يضغط المتقدم على الرابط الرسمي لوزارة البيئة والمياه.

ثم يختار برنامج دعم ريف.

ثم يملأ جميع البيانات المطلوبة منه.

يكتب رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

هي اكتب رقم الهاتف والبريد الإلكتروني في المكان المخصص لهم.

ثم يدخل رقم الحساب البنكي الخاص به.

يختار ثلاث برامج من البرامج التي سوف تظهر لهم.

يكتب رمز التحقق الذي سوف يرسل له عبر الهاتف، ثم يضغط على تسجيل وحفظ الطلب في نهاية الصفحة.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد، لكي يحصل على الدعم الذي يقدمه برنامج دعم ريف ومن هذه الشروط ما يلي: