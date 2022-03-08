نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في جود الإسكان التنموي للاستفادة من الدعم السكني ودعم الإيجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في جود الإسكان التنموي، بعد إعلان وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني عن اتفاقية تعاون بينها وبين شركة”جاهز” التي تساهم بشكل كبير في توفير المسكن إلى الأسر الفقيرة بالإضافة إلي دعم الإيجار والعديد من الخدمات والمزايا التي توفرها منصة جود الإسكان في المملكة العربية السعودية، كما تقدم العديد من العروض والتخفيضات الهائلة لمستفيدي برنامج سكني، لذا قمنا عبر موقعكم ثقفني توضيح كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان والشروط والضوابط الواجب توافرها إضافة على ذلك قمنا بوضع طرق التواصل مع منصة جود الإسكان.

كيف اسجل في جود الإسكان التنموي

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان يتم من خلال 5 نقاط يقوم المواطن بتنفيذهم بسهولة كالتالي:

النقطة الأولي: قيام المواطن بالدخول على منصة جود الإسكان. في النقطة الثانية: تسجيل المواطن رقم الهوية الوطنية، ثم تسجيل اسم المستخدم. النقطة الثالثة: تسجيل رقم الجوال، والبريد الإلكتروني. في النقطة الرابعة: إدخال كلمة المرور مرتين. النقطة الخامسة: التحقق من الرمز المرئي.

شروط التسجيل في منصة جود الإسكان

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن المسجلين في منصة سكني .

. ينبغي أن يكون المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يجب أن لا يتجاوز عدد أفراد الأسرة عن 5 أفراد.

تقديم صورة موضح بها تفاصيل الدخل الشهري.

رابط منصة جود الإسكان

يتمكن المواطنين الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها المنصة الإلكترونية جود الإسكان إلى المواطنين بالمملكة العربية السعودية والتي من أهمها توفير سكن ملائم إلى كافة الأسر الأكثر حاجة في السعودية، والمشاركة في الأعمال الخيرية وعمليات التوثيق السكني في المنصة والتي يمكنك الدخول رابط منصة جود الإسكان.

رقم منصة جود الإسكان

يتمكن المواطنين التواصل مع منصة جود الإسكان بالمملكة العربية السعودية من خلال الاتصال بالرقم التالي (6291745) كما يمكنك التواصل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة جود الإسكان بتسجيل اسمك والبريد الإلكتروني ومجموعة من البيانات وكتابة الموضوع ثم التحقق من الرمز المرئي والضغط على كلمة إرسال.

منصة جود الإسكان لدعم الإيجار

تقدم منصة جود الإسكان خدمات دعم الإيجار للمواطنين السعوديين ذات الحال المتعثر الذين لا يستطيعون سداد قيمة الإيجار الشهرية بسبب ظروفهم المعيشية، ويأتي في مقدمة هذه الأسر التي تقوم منصة إيجار دعمها (الأسر الفقيرة، أسرة المتوفي، أسرة السجين، أسرة المريض، أسرة المتقاعد عن العمل، كما تقوم المنصة باستقبال هذه الحالات ثم يتم عمل دراسة مستوفيه كل شروط جود الجديدة المحددة وعرض هذه الحالات لاستقبال تبرعات الراغبين وخاصة بعد إطلاق حملة جود بلا حدود والتي لقت اثر كبير جدا خلال الأيام الماضية.

كيف استفيد من جود

تقدم منصة جود الإسكان العديد من المساكن الملائمة للأسر الفقيرة الأشد حاجة، يتم معرفة استحقاق المستفيدين وفقاً إلي قواعد البيانات التي تبين مدي استحقاقه للدعم السكني من خلال مجموعة من الشروط، حيث يجب للإستفادة من الدعم السكني أن تكون ضمن قائمة المسجلين على المنصة.

هام في الختام: ننتظر تعليقاتكم واستفساراتكم حول ألية الاستفادة من الدعم وكيف اسجل في جود الإسكان التنموي للاستفادة من الدعم السكني ودعم الإيجار.