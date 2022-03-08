تحديث المقطوعة المطورة sbis.hrsd.gov.sa لتنتقل الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في النظام القديم إلى منصة الدعم والحماية، وذلك لحساب أعداد المستفيدين من مقطوعة الضمان المطور بالنظام الجديد واستقبال تسجيلات جديدة لمستفيدي لضمان المطور للحصول على المقطوعة.

تحديث المقطوعة المطورة sbis.hrsd.gov.sa الجديدة وهل يتم تحديد موعد الصرف في رمضان

كان في ابرز بيانات وتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلاق الضمان الاجتماعي المطور، ودعت الوزارة جميع مستفيدي الدعم من الوزارة بالنظام القديم بضرورة الدخول وتحديث بياناتهم ليتم التسجيل عبر منصة الدعم والحماية ليتم انتقال المعلومات والبيانات الخاصة بهم إلى المنصة الجديدة، على أن يستمر التحديث متاحا حتى 25 مايو 2022. موعد تحديث بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت الوزارة في استقبال التحديث لبيانات المستفيدين من خدمات الوزارة ابتداء من 25 نوفمبر 2021، وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة، بينما تم استثناء مستفيدي التأهيل الشامل من هذا التحديث حيث أعلنت الوزارة أن منظومة التأهيل الشامل منفصلة عن الضمان الاجتماعي، واستقبلت الوزارة تسجيلات الضمان بالنظام المطور الجديد ويكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل في المساعدة المقطوعة. تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي تحديث المقطوعة المطورة يقوم المواطن بالدخول عبر منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم إنشاء حساب جديد يتم الحصول على رقم سري على الهاتف النقال على أن يتم تسجيله في المكان المخصص له. يكون من الهامة الإقرار بصحة البيانات الموافقة على الشروط. لابد من إرفاق المستندات الثبوتية. قبل الخروج يتم الحصول على رقم السجل المدني. يتم تسجيل الرقم المدني ورقم السجل للاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة . يقوم بتسجيل رمز التحقق. يقوم باختيار ايقونة “عرض”. يتم الدخول على رابط الضمان المطور الجديد . يقوم باختيار خدمات المساعدات المقطوعة. يتم تسجيل البيانات الأحدث له ورقم الهاتف النقال. يقوم بالموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة والتي تتضمن شروط الضمان المطور الجديدة. يتم التأكد من دقة البيانات وصحتها قبل الخروج. كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة يبدا بالدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل المدني. يتم تسجيل رمز التحقق البشري. يقوم باختيار “عرض”.

هل تودع المساعدة المقطوعة في رمضان 1443

من الأسئلة الأهم التي يتداولها مستفيدي المقطوعة بالنظام القديم أو المسجلين الجدد على منصة الدعم والحماية، وتم إرسال هذا السؤال إلى الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقامت الوزارة بالرد عبر منصة تويتر: