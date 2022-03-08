نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث المقطوعة المطورة sbis.hrsd.gov.sa الجديدة وهل يتم تحديد موعد الصرف في رمضان في المقال التالي
تحديث المقطوعة المطورة sbis.hrsd.gov.sa لتنتقل الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في النظام القديم إلى منصة الدعم والحماية، وذلك لحساب أعداد المستفيدين من مقطوعة الضمان المطور بالنظام الجديد واستقبال تسجيلات جديدة لمستفيدي لضمان المطور للحصول على المقطوعة.
تحديث المقطوعة المطورة sbis.hrsd.gov.sa الجديدة وهل يتم تحديد موعد الصرف في رمضان
كان في ابرز بيانات وتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلاق الضمان الاجتماعي المطور، ودعت الوزارة جميع مستفيدي الدعم من الوزارة بالنظام القديم بضرورة الدخول وتحديث بياناتهم ليتم التسجيل عبر منصة الدعم والحماية ليتم انتقال المعلومات والبيانات الخاصة بهم إلى المنصة الجديدة، على أن يستمر التحديث متاحا حتى 25 مايو 2022.
موعد تحديث بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بدأت الوزارة في استقبال التحديث لبيانات المستفيدين من خدمات الوزارة ابتداء من 25 نوفمبر 2021، وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة، بينما تم استثناء مستفيدي التأهيل الشامل من هذا التحديث حيث أعلنت الوزارة أن منظومة التأهيل الشامل منفصلة عن الضمان الاجتماعي، واستقبلت الوزارة تسجيلات الضمان بالنظام المطور الجديد ويكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل في المساعدة المقطوعة.
|تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي
|تحديث المقطوعة المطورة
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كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة
- يبدا بالدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل المدني.
- يتم تسجيل رمز التحقق البشري.
- يقوم باختيار “عرض”.
هل تودع المساعدة المقطوعة في رمضان 1443
من الأسئلة الأهم التي يتداولها مستفيدي المقطوعة بالنظام القديم أو المسجلين الجدد على منصة الدعم والحماية، وتم إرسال هذا السؤال إلى الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقامت الوزارة بالرد عبر منصة تويتر:
تقوم الوزارة بتحديد مواعيد صرف المقطوعة في الوقت الذي تقوم بتحديده ويتم ذلك بعد دراسة أعداد المتقدمين للحصول عليها وبحث كيفية الاحتياج إليها، ولم يتم تحديد هذا الموعد بعد بينما لم يتم إلغاء المساعدات المقطوعة بشكل نهائي.