نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرجاع الرصيد الغير متاح في مصرف الراجحي ومدته حجزه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح مصرف الراجحي كيفية استرجاع الرصيد الغير متاح في عدد بسيط من الإجراءات أو الخطوات، كما وضح ما هو المقصود بعبارة مبلغ غير متاح للعملاء، وكما هو المعروف عن بنك الراجحي من حرص على تلبية كافة الخدمات والرد على تساؤلات العملاء، وتسهيل ما يواجههم من صعوبات، عبر خدمات الدعم الفني المتميزة، حتى يستطيع عميل البنك إنهاء المعاملات المصرفية الخاصة به بكل سهولة ويسر، مع الحرص على الدقة والتحقق كي يتم الحصول على المتطلبات البنكية بشكل متميز من غير الحاجة إلى التوجه لفروع البنك أو مقراته المنتشرة في المملكة.

استرداد المبلع الغير متاح الراجحي

حقق مصرف الراجحي سمعة طيبة بين بنوك المملكة وتميز بتقديم التسهيلات في التعاملات البنكية والمصرفية، ويحدد البنك في كل معاملة مدى التوافق مع الشريعة الإسلامية، لمن يرغبون في الاستفادة من برامج التمويل والقروض التي تصنف تحت قروض الزواج او شراء السيارة أو التمويل الشخصي كذلك التمويل العقاري، ومن بين ذلك قام البنك بتوضيح كيفية استرجاع المبلغ الغير متاح عبر التوجه لأحد الفروع البنكية التابعة له، وتقديم طلب منه يتم العمل على إلغاء خدمة الرصيد الغير متاح.

الطريقة الثانية التي يمكن اتباعها من خلال الدخول على الخدمات الإلكترونية من موقع مصرف الراجحي، وتتبع كيفية طلب إلغاء خدمة الرصيد الغير متاح، أو الاستفسار من خلال أرقام الدعم الفني للعملاء المعروضة على موقع المصرف الرسمي، ومن خلال حسابات موقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من كيفية الاستفادة من بعض الخدمات أو طلب عدم التعامل بها، وتكون مدة استرجاع الرصيد 7 أيام، في حالة أن المستخدم لم يقم بأي معاملة مالية، ويتم خصم المبلغ الغير متاح من الرصيد الذي قام البنك بحجزه.

وكان رد البنك على احد العملاء حول خدمة الرصيد الغير متاح حيث قال حساب الخدمة، أنه يكون محجوز في حال أنه مستحق، وسوف يتم خصمه من حساب العميل، وفي حالة أنه محجوز كضمان من التاجر أو الشبكة الدولية، يتم إعادته خلال 7 أيام أو قيد محجوز لصالح بطاقة ائتمان أو منتج تمويل سيتم تحديثه خلال 24 ساعة.

ما المقصود بالرصيد الغير متاح بنك الراجحي

المقصود برصيد المبلغ الغير متاح فهو رصيد مالي يتم احتجازه بعرفة المصرف وفق القواعد التي يتم العمل بها، وذلك لمدة 7 : 10 أيام في حالة أن أخر العمليات لم تكن صحيحة، والمبلغ المحتجز يكون بمثابة ضمان، ويتم استرداده خلال 10 أيام في حالة فك الحجز، وتصل رسالة للعميل تفيد بأن المبلغ تم وضعة تحت هذه الحالة.