نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف الفائز بصفقة أرامكو السعودية يحصل على تمويل ضخم من 19 مصرفًا عالميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن التحالف الاستثماري الذي تقوده شركة بلاك روك للأصول الثابتة، حصوله على صفقة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، حيث تم الاتفاق مع 19 مصرف عالمي للحصول على تمويل تصل قيمته 13.4 مليار دولار، وحصل تحالف الشركات الاستثمارية سابقا على حصة بلغت قيمتها 49% من ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، والتي تمتلك نسبة 51% من المشروع.

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وأصدرت المصارف موافقتها على منح تحالف المستثمرين تمويل تصل قيمته 13.4 مليار دولار، من إجمالي الصفقة والذي يقدر ب 15.5 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير أعلنته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

المصارف التي وافقت على التمويل

تشمل قائمة المصارف التي وافقت على تمويل مشروع خط أنابيب أرامكو كلا من، إتش أس بي سي، جي بي مورغان، بي إن بي باريبا، ستاندرد تشارترد، كريدي اجريكول، سيتي بنك، مجموعة ميزوهو اليابانية، آي سي بي سي، البنك الزراعي الصيني، بنك التعمير الصيني.

ويوجد عدة مصارف خليجية تشارك في تمويل المشروع منها الرياض، أبو ظبي، أبو ظبي التجاري، وأعلنت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية أن المصارف ستقدم تسهيلات ائتمانية يتم توافرها من خلال إصدار سندات طويلة الأجل، تشبه التي نظمها التحالف الحاصل على صفقة أنابيب النفط، بقيادة شركة إي آي جي، وجمع خلالها 2.5 مليار دولار، ويقوم مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي، بتقديم خدمات الإستشارات المالية للتحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز.

تفاصيل صفقة الاستحواذ

أعلن عملاق النفط أرامكو السعودية يوم 23 فبراير الماضي، أنه يوجد تحالف من المستثمرين الذي تقوده شركة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية، فاز بصفقة إعادة تأجير خطوط أنابيب الغاز، التي تم الإعلان عنها سابقا في ديسمبر 2021.

وحصل التحالف على حصة قيمتها 49% من ملكية شركة أرامكو لإعداد الغاز التابعة لارامكو السعودية، مقابل 15.5 مليار دولار، ويشمل الإئتلاف مؤسسات كبيرة مثل كيبل للبنية التحتية وتشاينا ميرتشانتس كابيتال.

وتنص الصفقة على دخول أرامكو لإمداد الغاز وأرامكو السعودية في اتفاقية إعادة تأجير شبكة أنابيب الغاز لمدة تصل 20 عام، في مقابل تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز المتدفقة في شبكة الخطوط.