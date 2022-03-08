نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى رمضان المبارك 2022 فى السعودية وباقي الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى رمضان المبارك، سؤال يتردد على ألسنة الكثيرين ليس في المملكة العربية السعودية، وإنما في كافة الدول العربية، حيث يترقب المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها، حلول شهر الخير والبركة والعرفان، ففيه تضاعف الحسنات عن أعمال الخير، كما أنه به ليلة القدر وهي ليلة بألف شهر، أي أن عبادة هذه الليلة تساوي العبادة لأكثر من ألف شهر، ولهذا الشهر الفضيل مظاهر احتفالية خاصة به، في كل الدول العربية والإسلامية.

متى رمضان المبارك 2022 في السعودية وباقي الدول العربية:-

يتوقع علماء الفلك أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية هو يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، أي أنه موعد رؤية الهلال في كافة مدن ومناطق المملكة سيكون يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل 2022، حيث أنه في حالة ما إذا ثبت من الرؤية الشرعية ظهور هلال رمضان فإنه سيتم الإعلان عن أن أول أيام الشهر الفضيل هو يوم السبت الموافق الثاني من أبريل 2022، أم إذا لم تتمكن الرؤية الشرعية من رؤية الهلال فإن يوم السبت سيكون هو المتمم لعدة شهر شعبان 2022، وسيكون يوم الأحد 3 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.

وتعمل الدول العربية والإسلامية، جاهدة على توحيد موعد بدء الشهر الفضيل في كافة الأقطار العربية، خاصة الدول التي تشترك مع بعضها في جزء من الليل، غير أن ذلك مرهون بالرؤية الشرعية في كل بلد اسلامي، حيث لا يصح الصيام والإفطار إلا بثبوت الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم.

وبهذا فإنه وفقاً لما أعلنته مراكز الفلك في الدول العربية فإن أول أيام شهر رمضان المعظم سيكون الثاني من شهر أبريل المقبل في كافة أقطار الدول العربية سواء كان في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى وجمهورية مصر العربية ودول الشام.. إلخ.

فضائل شهر رمضان المبارك:-

شهر تفتح فيه أبواب الجنة لقوله صلي الله عله وسلم “هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين.

ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر.

شهر تكفير الذنوب لقول النبي صلي الله عليه وسلم:-“من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”.

هذا جزء قليل من فضائل الشهر الكريم على أمة محمد صلي الله عليه وسلم، ومهما سردنا من السطور فلن نستطيع أن نوفي هذا الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون من عام إلى عام بفارغ الصبر.