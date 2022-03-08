نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور برقم الهوية لاستعلام النتائج والدرجات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتصف أسبوع الاختبارات النهائية، وزادت أهمية التسجيل في نظام نور برقم الهوية للدخول على صفحة التقارير والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443، فمن المنتظر أن يختتم الطلاب اختباراتهم بنهاية الأسبوع الجاري في 7 شعبان 1443، بعدها ستعلن وزارة التربية والتعليم في السعودية عن النتيجة بشكل مباشر على موقع نور، والذي سيكون هو الموقع الرسمي لهذا الأمر، وتلك الخدمة تعتمد عليها الوزارة منذ سنوات وهي من الخدمات التعليمية الإلكترونية الرائدة.

كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية

قامت وزارة التعليم في الشهور السابقة بإضافة عدد من الطرق من أجل سهولة الدخول على نظام نور، بالأخص في الأوقات الحرجة التي تشهد كثافة في استخدام النظام كما هو الحال في هذه الفترة، مع ترقب انتهاء الاختبارات وإعلان نتائج الابتدائي والمتوسط والثانوية العامة في الفصل الدراسي الثاني للعام 1443، أبضاُ فترات تسجيل الطلاب الجدد المتقدمين على المرحلة الابتدائية والروضة، وقد يحدث صعوبة في تنفيذ خطوات التسجيل في نظام نور بالهوية، لذا كان الحل هو إتاحة طرق بديلة.

الطريقة البديلة للدخول على رابط نظام نور بالهوية، هو استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، والمقصود به هو الحساب الخاص بولي الأمر في نظام أبشر، وتلك الخدمة قامت وزارة التعليم بتفعيلها العام السابق، كما يمكن استخدام تطبيق توكلنا في الاستعلام على النتائج أو الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على مدرستي ومنها الاستعلام على نتائج الطلاب من بوابة التقارير، إن كانت تلك الخدمة لا تزال تعمل كما حدث العام الماضي.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

إن رغب الطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن النتائج على سبيل المثال من موقع نظام نور الرسمي، فيكمن اتباع الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط نظام نور الرسمي

اختيار الدخول عبر حساب ولي الأمر

إن لم تستطع الولوج، فعليك طلب استعادة كلمة المرور برقم الهوية ورمز التحقق

سجل رقم الهوية وستصل رسالة لك بها كلمة مرور مؤقتة.

سجل رمز التحقق ثم الدخول وتعديل كلمة المرور المؤقتة على حسابك.

اختيار بوابة تقارير الطلاب

الاستعلام عن النتيجة عبر تحديد بيانات الطالب من حيث الصف الدراسي والفصل واسم المدرسة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني 1443

ننتظر بدء الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني لعام 1443 مع نهاية الأسبوع الجاري عقب الانتهاء من الاختبارات التحريرية الحضورية لجميع المراحل التعليمية وستعلم على موقع نور بمشيئة الله.