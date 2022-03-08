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عمر شويل - جدة احسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحكومي بطريقة سهلة جداً حيث يرغب الكثيرون ممن يعملون في القطاع العام أو القطاع الخاص التعرف على الآلية التي يتمكنوا من خلالها حساب المكافأة الأخيرة في حياتهم العملية، حيث يتحصل العامل سواء كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة على مكافأة مالية كبيرة نظير عدد السنوات التي قضاها في العمل لسنوات متتالية، وتختلف قيمة هذه المكافأة من شخص لآخر وذلك بحسب عدد سنوات العمل التي قضاها في المؤسسة وقيمة اخر راتب تحصل علية والعديد من الأمور التي نوضحها إليكم عبر هذا الموضوع البسيط في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

احسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحكومي

يتسحق الشخص مكافأة نهاية الخدمة في حالة أن يتجاوز هذا الشخص مدة زمنية لا تقل عن عامين، حيث يحصل الموظفين على ١/٣ من قيمة المكافأة إذا كانت المدة الزمنية ما بين عامين الي خمس سنوات، ويتحصل على ٢/٣ من قيمة المكافأة إذا كانت المدة ما بين ٥ إلي ١٠ سنوات، ويتحصل على ١٠٠٪ من قيمة المكافأة إذا تجاوز المدة عشرة سنوات فأكثر، لذا تعد المعادلة كالتالي الخدمة تساوي الراتب مقسوم على ٢٤ مضروب في مدة الخدمة بالشهور.



خطوات حساب المكافأة عبر الموقع الرسمي

كما يمكنك حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكتروني من خلال الدخول إلي موقع حساب المكافأة وإضافة بعض البيانات كالتالي:

الدخول إلي رابط حساب المكافأة .

. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

تحديد نوع العقد من الخيارات المتاحة (محدد المدة، غير محدد المدة).

كتابة سبب انتهاء العلاقة العمالية.

تسجيل قيمة الراتب.

وضع مدة الخدمة بالسنوات.

كتابة مدة السنوات.

تسجيل عدد الشهور.

كتابة عدد الأيام.

والضغط على علامة يساوي.

ابرز البيانات والمعلومات المطلوبة تسجيلها هي اخر راتب تحصلت عليه وعدد سنوات العمل التي قضاها الموظف في العمل، ولكن لكي تصرف المكافأة عليك أن يتعرف جيدا علي شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة.

الغير مستحقين لمكافأة نهاية الخدمة

يحرم من الحصول على قيمة مكافأة نهاية الخدمة بعد الحالات التي أبرزها التالي:

غياب الموظف أو العامل عن العمل لمدة زمنية تزيد عن عشرون يوماً متتالية.

إفشاء سر المؤسسة التي يعمل فيها.

ضبط الموظف في وضع مخل بالشرف أو الأمانة.

إلحاق خسائر فادحة بالمؤسسة التي يعمل بها عن عمد.

اذا قام بتقديم الاستقالة قبل بلوغ عالميين لم يتمكن من الحصول على قيمة المكافأة في هذه الحالة.

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