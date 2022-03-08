التقديم بمبادرة برمجان العربية بجوائز مليون ريال فأكثر

مبادرة برمجان العربية، فقد أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله ورئيس المجلس الخاص بأمناء المجمع العالمي للغة العربية للملك سلمان، عن تدشين مبادرة برمجان العربية، التي تعتبر من أهم التحديات ذات الطابع التقني بالعالم، حيث تهدف هذه المبادرة إلى العمل على توفير ابتكارات تقنية وتوفير منصات تعمل على خدمة اللغة العربية، بما يعمل بشكل مباشر لتحسين اللغة العربية بين كافة لغات العالم، وقد أكد وزير الثقافة بأن المجموع الخاص بجوائز المبادرة سوف يزيد عن مبلغ مليون ريال سعودي، وسوف نوضح لكم تداعيات مبادرة برمجان العربية.

مبادرة برمجان العربية

فعالية برمجان العربية تم توفيرها من أجل رغبة القيادة في مواكبة التداعيات التقنية الجديدة بشكل إقليمي وتواكب عالمي، والوصول إلى تحقيق أرقام متقدمة بالمجال التقني، إضافةً إلى دور المجمع الخاص بالملك سلمان العالمي المتخصص في اللغة العربية المنوط له تحديث التقنيات التي تعمل على خدمة اللغة العربية من عدة اتجاهات سواء من جانب الاستعمال أو التحليل أو من ناحية الفهم وكذلك الإنتاج، بواسطة دعم إجراءات البحث، وخلق ابتكارات وحلول مباشرة وفعالة، وتحقيق تطوير رقمي لتحقيق قفزة إيجابية تقنياً بموضوعات اللغة العربية.

آلية التقديم في برمجان العربية

التسجيل في برمجان العربية سوف يكون متاحًا لكافة المشاركين من جميع دول العالم، على أن يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر الدخول على الموقع الإلكتروني التالي: تسجيل دخول، على أن يستمر التقديم في برمجان العربية حتي يوم 5 شوال 1443هجريًا الذي يوافق يوم 6 مايو 2022م، ثم تبدأ بعدها المرحلة الخاصة بالقبول من أجل البَدْء في تنافسات البرمجان في يوم 24 شوال 1443وهو ما يوافق يوم 25 مايو 2022.

مجالات المنافسة بمبادرة برمجان العربية

من أهم مجالات العمل للتنافس في برمجان العربية، التنافس باتجاه الشعر العربي، بواسطة توظيف التقنيات الذكية وتدريب الآلة من أجل ابتكار بعض النماذج الآلية التي يكون باستطاعتها جمع الشعر العربي، والتنافس بمجالات المعالجة الخاصة بأخطاء الوزن والقافية، والاستكشاف الآلي بموضوعات القصيدة والنوع الخاص بها، علاوة علي ذلك التنافس بمسار التحدي الخاص بالمُعَجِّم الذي سيعمل على خدمة المعاجم العربية التي تتم بشكل إلكتروني، وغيرها من مسارات التنافس الأخري.