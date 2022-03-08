نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان السعودية 1443 ومواعيد الإمساك والإفطار في شهر الصوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب حلول شهر الخير والبركات، تكون إمساكية شهر رمضان 1443 من الأشياء التي يكثر الاهتمام بالحصول عليها، وذلك في غلبية الدول العربية وبطبيعة الحال المملكة العربية السعودية، حيث يتوافد ضيوف الرحمن على مكة المكرمة لأداء العمرة خلال الشهر الفضيل، وقد تم الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية وعودة التقارب والتكاتف والاصطفاف في أداء الصلوات، بعد تحسن الوضع الصحي وانخفاض عدد الحالات المسجلة في المملكة، أيضا بسبب ارتفاع عدد المحصنين، الأمر الذي ساعد الحكومة السعودية على اتخاذ قرار نحو إلغاء التباعد ورفع القيود التي كانت مفروضة على السفر من وإلى المملكة ومنها رفع تعليق الرحلات الجوية.

إمساكية رمضان في السعودية 1443

نضع لكم إمساكية شهر رمضان في السعودية لعام 1443 وبالتحديد لمدينة مكة المكرمة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة الفروق في التوقيت ما بين مدن ومحافظات الشرق ووسط المملكة ثم الغرب، حيث أن تتمتع المملكة بمساحة كبيرة وبالتالي سيكون هناك فروق في التوقيت بين مدنها، وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان سنضع لكم الإمساكية والتي تم إعدادها وفق الحسابات الفلكية، لحين تحري رؤية الهلال، لتبدأ عدة الشهر التي نتمنى أن تكون 30 يوم ننعم فيها الروحانيات والبركات والخيرات، ويؤدي المسلمون فريضة الصوم والتي هي واحدة من أركان الإسلام الخمس.

أهمية إمساكية شهر رمضان

ترجع أهمية إمساكية شهر رمضان إلى أنها تقدم ملخص سومي حول مواقيت الصلوات الخمس، وموعد الشروق والغروب، وموعد الإمساك والإقلاع عن الأكل والشرب مع حلول فجر كل يوم، وكذلك موعد فرحة الصائم عند حلول توقيت الإفطار اليومي عقب أذان المغرب، كما توفر للأسرة تنظيم الوقت في موعد السحور والإعداد للإفطار.

تتوفر إمساكية شه رمضان في شكل جداول، قد تكون للشهر بالكامل في صفحة واحدة، أو إمساكية أسبوعية، وكذلك الإمساكيات اليومية لتحديد مواقيت الصلاة، كما يمكن متابعة الإمساكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الخدمات التي توفرها بعض المواقع الرسمية، ويمكن الاحتفاظ بها على الهاتف للرجوع إلها وقتما شاء الصائم، وكما أكدنا أن تحديد أول يوم في شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية على حسب الجدول أو الإمساكية المرفقة، والتي اعتمدت على توقيتات مكة المكرمة.