نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاكتتاب في بنك الرياض والتداول عبر الصراف الآلي وفتح المحفظة الاستثمارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة هامة لرغبي الاستثمار في الأسهم، نتعرف عليها عبر طريقة الاكتتاب في بنك الرياض والتداول عبر استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع المدن، لتسهيل إجراءات شراء الأسهم والمشاركة في الاكتتابات التي يتم طرحها، من خلال الخدمات البنكية للعملاء، حيث يوفر بنك الرياض لعملاءه إمكانية الاشتراك في الخدمة من غير الحاجة لحضور المستفيد نفسه، حيث يواصل البنك التربع على عرش مقدمي الخدمات البنكية، ويصل حجم رأس المالي الخاص به لما يفوق 30 مليار ريال وهو ما يعكس مدى ثقة العملاء في البنك.

كيفية الاكتتاب في بنك الرياض

طريقة وكيفية الاكتتاب في بنك الرياض هي محل الحديث الذي نعمل على شرحة من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، وتلك الخدمة متاحة لعملاء البنك ويمكن الاشتراك بها بكل سهولة من منزلك بدون زيارة الفرع الذي تتبعه، حيث أشار بنك الرياض إلى إمكانية توفير الوقت والحصول على المحفظة الاستثمارية والقيام بعمليات التداول وعلى أسهم الاكتتابات بفعالية تامة من خلال أجهزة الصراف الألي، والتي تمكن عميل البنك من الوصول لحسابه الاستثماري والتحكم به، كما يمكن الاستعانة بخدمات تطبيق بنك الرياض الرسمي وإتمام الإجراءات.

تنزيل تطبيق بنك الرياض.

التسجيل في الخدمات عبر بيانات الدخول.

تفعيل الحساب.

الإطلاع على مزايا صراف الرياض وإنشاء المحفظة الاستثمارية

اختيار خدمة الاشتراك في الاستثمار أو إنشاء الحساب الاستثماري.

الإطلاع على خطط التداول أو قائمة الأسهم المتاح الاكتتاب عليها لدى بنك الرياض.

الإطلاع على الشروط والأحكام ومتطلبات الاكتتاب.

توفر خدمة صراف الرياض سهولة في الوصول إلى المحافظ أو الحساب الاستثماري للعميل، وذلك على مدار ساعات اليوم، بل وإمكانية بيع أسهم الاكتتاب التي يمتلكها، وبسعر السوق المحلي، كما توفر الخدمة ميزة هامة في إمكانية تحويل الأموال بيم الحسابات، والإطلاع على أرصدة المحافظ الاستثمارية.

شروط خدمة صراف الرياض

شروط خدمة صراف الرياض لا تستلزم توفر ضوابط كثيرة، هي فقط تستلزم وجود حساب حاري ساري المفعول، مع وجود بطاقة صراف ألي صادرة من بنك الرياض، مع فتح حساب استثماري من شركة الرياض المالية، وبالتالي وجب الإطلاع على اتفاقية الحساب الاستثماري بنك الرياض، حيث يتوفر المزيد من المعلومات للأفراد أو المؤسسات الواجب أن يتم مراجعتها.

خطوات الاكتتاب عبر الصراف الآلي

بعد إعداد الحساب الاستثماري والاشتراك في الخدمة، يمكن الاستفادة من التداول عبر أجهزة الصراف الآلب:

الذهاب لأحد ماكينات الصراف الآلي.

إدخال البطاقة المصرفية ثم كتابة الرقم السري

قراءة الاختيارات الخاصة بعمليات التداول والاكتتاب.

اختيار ما سيتم تنفيذه من عمليات حول البيع أو الشراء أو تحويل الأموال.

في حالة الرغبة بشراء أسهم يتم تحديد عدد الأسهم الخاصة بالاكتتاب على حسب الشركة.

استكمال باقي الإجراءات.

ان صعب على المستخدم أحد الإجراءات يمكن الاتصال على رقم 920012299 لخدمة عملاء بنك الرياض.