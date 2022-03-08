نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام المدارس في رمضان وطريقة الدراسة في الفصل الثالث حضورية أن عن بعد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم بدء اختبارات الفصل الثاني، إلا أن شكل دوام المدارس في رمضان وطريقة الدراسة في الفصل الدراسي الثالث تشغل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، وزادت الأهمية مع اقتراب حلول الشهر الكريم، حيث يسعى كل طالب لمعرفة وقت الحضور والانصراف وطبيعة الجداول والدراسية والمقررات التي سيتلقاه فيما تبيع من فترات، ومواعيد الإجازات ومنها عطلة عيد الفطر المبارك، وكرد على ما يروجه البعض من شائعات حول إمكانية عودة نظام الدراسة عن بعد، وهو الأمر الذي تم نفيه من مصادر تعليمية، مؤكدة استمرار الدراسة في شهر رمضان والفصل الدراسي الثالث بالنظام الحضوري وحتى انتهاء العام الحالي.

دوام المدارس في شهر رمضان 1443

أكد مدير تعليم الرياض على أن دوام المدارس في رمضان 1443 وخلال الفصل الدراسي الثالث سيكون حضوري وفق تعليمات وزارة التعليم، حيث تستقبل المدارس في كل المراحل أبنائها الطلاب والطالبات لاستكمال المقررات الدراسية، حيث تحرص الوزارة على استكمال البرامج المخططة منذ بداية العام الدراسي 1443 واعتماد نظام الثلاث فصول دراسية، وحول مواعيد الحضور والانصراف فلم يتم تحديدها وستعلن بمعرفة المسئولين قريباً.

وبالنظر إلى التقويم فمن المقرر حصول الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك وفق التقويم الدراسي من يوم 24 رمضان 1443، وحتى التاريخ المشار له في التقويم الدراسي في 7 شوال 1443، وبمجرد انتهاء اختبارات الفصل الثاني والإجازة التي يتعقبها، سيعود الطلاب لمدارسهم، لاستكمال الدروس والتحصيل الراسي لما تبقى من المقررات في الكتب التي تم استلامها.

الدراسة في الفصل الثالث

من المقرر أن تكون الدراسة في الفصل الثالث حضورية ويتم استكمال المقررات في الكتب الخاصة بالفصل الثاني، وهذا على حسب التنبه الذي صدر عن تعليم الرياض في هذا الشأن، وكان تعليم الرياض قد استقبل مليون طالب وطالبة لأداء الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي يتم إجراؤها بنظام الاختبارات الحضورية في اللجان، بعد توقف ذلك بالأخص لطلاب الابتدائية لمدة عامين.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في المملكة عن رفع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كان يتم العمل بها، في ظل التصدي لفيروس كورونا، ومن بين الإجراءات إلغاء التباعد، والحجر الصحي والمؤسسي على القادمين للسعودية، والتأكيد على استمرار ارتداء الكمامة في القاعات المغلقة.