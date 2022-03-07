نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عبر المؤسسة الالكترونية الأمير عبد العزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، تنظم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية بانتظام حملات خيرية تهدف إلى مساعدة المستفيدين في جميع أنحاء العالم من خلال العديد من برامج المساعدات والبرامج التعليمية الأخرى، وتقدم المؤسسة الدعم المالي للأسر الفقيرة والمحتاجة لتلبية احتياجاتها الأساسية بالنظر إلى أهمية هذه البرامج في إعداد الدعم اللازم، وعن طرق يمكن للمواطنين التبرع بها عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وقالت المؤسسة إن لديها إجراءات معمول بها تسمح للأشخاص الراغبين في تقديم الدعم المالي والمادي لعمل المؤسسة لتقديم دعمهم من خلال الموقع الإلكتروني أو الحسابات المصرفية.

طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد مع المؤسسة الالكترونية

هناك عدة طرق يمكن للمواطنين السعوديين من خلالها تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، والتي تشمل موقع المؤسسة الإلكتروني ومركز الاستشارات الهاتفية والمكتب.

يمكنك الاتصال بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد على العنوان التالي: 38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. نهضة المعرفة حي الروضة جدة المملكة العربية السعودية. 6600 نهضة المعرفة حي الروضة جدة المملكة العربية السعودية.

8004000000 هو رقم الهاتف المراد الاتصال به.

رقم الهاتف المحمول الخاص بمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد في السعودية هو 485232658966.

رقم الهاتف المراد الاتصال به من خارج الجمهورية العربية السعودية هو 920030003.

رابط التواصل وإرسال طلب مساعدة مالية للأمير عبد العزيز بن فهد.

في المقام الأول يجب على أولئك الذين يسعون للحصول على الدعم والمساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الانتقال إلى الموقع الرسمي للمؤسسة للملك فهد بن عبد العزيز قم بالوصول إلى الصفحة الرئيسية التي تتضمن رابطًا للمساعدة المالية. أدخل النموذج الرسمي واختر تعبئته. املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بما في ذلك اسمك ولقبك في المناطق المخصصة. الإقامة. رقم الهاتف هو ########################### رقم الهوية. لاحظ الأسباب التي من أجلها تطلب المساعدة المالية. بعد الانتهاء من تسجيل جميع بياناتك ستحتاج إلى النقر فوق الزر إرسال. تستقبل المؤسسة الخطاب والطلب الإلكتروني.

خطوات تقديم طلب مكتوب للحصول على مساعدة مالية

للبدء يجب استخدام استمارة ترحيب مناسبة موجهة إلى سمو الأمير. يجب أن يكون العرض التقديمي مباشرًا وواضحًا. يجب تدوين جميع المعلومات الشخصية لمقدم الطلب. أخيرًا يوقع مقدم الطلب أسفل الطلب.

من المهم التأكيد على أن هذه المساعدة يتم تقديمها بشكل عاجل على شكل مبلغ مقطوع من أجل تحقيق الهدف الذي حدده أبناء المملكة الذين يحتاجون إلى أيدي قديمة وكريمة ونظيفة من أجل إنجاز وظائفهم بما في ذلك الأمير عبدالعزيز بن فهد، وأمراء المملكة الآخرين من العائلة المالكة الذين يطلبون المساعدة تتم دراسة هذه الحالات والتحقق من احتياجاتهم الفعلية للمساعدة ويتم الاتصال بهم عبر أرقام الهواتف التي قدموها في طلباتهم.

مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” الخيرية هي منظمة خيرية غير ربحية مكرسة لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك ، تركز المؤسسة على رعاية الشباب في جميع أنحاء البلاد وتوفير مجموعة متنوعة من الموارد لرعاية وتمكين المواهب والطاقات الإبداعية وخلق بيئة آمنة لتنميتهم وتشجيعهم على رؤية النور وستة عشر فرصة في العلوم الإنسانية والعلوم.