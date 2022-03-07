فوري 100000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط على 60 شهر

متوفر الآن 100000 ريال سعودي كاش متاح أيضاً بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بالمملكة العربية السعودية وتلك المزايا هى أهم المزايا التي يبحث عنها الباحثين عن تمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية فمن خلال مقالنا بموقع ثقفني اليوم سوف نقدم لكم تفاصيل التمويل الشخصي الفوري والذى يمكن الحصول عليه أيضاً اونلاين.

فوري 100000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى التيسير

تتيح شركة التيسير للتمويل أسرع تمويل شخصي فوري وأيضاً يمكن الحصول عليه اونلاين كما أن هذا التمويل الشخصي يتمتع بعدد من المزايا ومن أهمها

يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى التيسير بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه لا يحتاج إلى كفيل عند طلب التمويل.

كما يتميز قرض شركة التيسير بأن مبلغ التمويل يتم إيداعه خلال 24 ساعة.

التمويل الشخصي الفوري لدى التيسير لا يشتمل ضريبة القيمة

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى التيسير بأن العميل يستطيع تقسيط مبلغ التمويل حتى 60 شهر.

يحصل أيضاً العميل طالب التمويل لدى شركة التيسير على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يستطيع كذلك العملاء من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى شركة التيسير.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

وضعت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن ثم الإيداع الفوري لمبلغ التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم بطلب تمويل شركة التيسير سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي عمره لا يقل عن 21 عام عند التقديم لطلب التمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند طلب التمويل لدى شركة التيسير.

أن يكون أيضاً المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

متاح التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وبعد الإطلاع على كافة التفاصيل يقوم المتقدم بالضغط على طلب التمويل وملئ النموذج.