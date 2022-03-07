المواطنين والمواطنات السعوديين يرغبون في التعرف على شروط الحصول علي الدعم المالي للزواج رغبةً في التقديم للحصول عليه ولكن لابد أن يكون الزواج للمرة الأولى إلى جانب مجموعة من الشروط الأخرى التي سنتطرق إليها، فهي عبارة عن مبادرة تُساهم في تقديم يد العون للأشخاص حول المملكة، لذا تابع معنا قراءة مقالنا هذا بدقة لكي تتمكن من الحصول على الدعم إذا توافرت لديك الشروط التي سنذكرها.

شروط الحصول علي الدعم المالي للزواج من مبادرة سند محمد بن سلمان

يتساءل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة للحصول على الدعم المالي من قبل مبادرة محمد بن سلمان رغبةً في الزواج دون وجود عائق يُحيل ذلك، وفي حالة رغبتك في التسجيل عبر المبادرة لابد من توافر الشروط التالية وهي:

يجب أن يكون الزوجين المتقدمين للحصول على هذا الدعم سعوديين الجنسية.

لابد أن تتراوح أعمارهم ما بين 20 لـ 40 عام أما الزوجات لابد أن يبلغ عمرها ويتراوح بين 18 حتى 40.

ضرورة أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى ولا يتخطى دخل الزوج شهريًا 4000 ريال.

ينبغي أن يكون حاملًا للشهادة الثانوية على الأقل وأن يكون حقق 60 % من الدرجات عند حضوره في دورات التوعية.

أن أولوية هذا الدعم داخل المملكة للأيتام وأيضًا الأشخاص من ذوي الاحتياجات وأيضًا أبناء الشهداء.

كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان

يُمكنك التسجيل في سند محمد بن سلمان عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط سند محمد بن سلمان مبادرة الزواج.

أختر صفحة مبادرة سند الزواج ثم تأكد من الشروط والمعايير.

قم بإنشاء الحساب الخاص بك عن طريق كتابة البيانات المطلوبة.

اختر دورة الوعي المالي ثم انتظر قليلاً للحصول على رسالة اعتماد الطلب.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح وفي انتظار الرد.

الاستعلام عن مبادرة سند

لكي تتمكنين من الاستعلام عن المبادرة الخاصة بسند لابد من اتباع الآتي: