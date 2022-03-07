قيمة الدعم الشهري للأشخاص المعاقين من الضمان الاجتماعي والشروط المطلوبة للتقديم

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية على تجميع أموال الزكاة والتبرعات والصدقات لصالح فئة المعاقين وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي للأشخاص المعاقين سعيًا من الدولة لتقديم العون والمساعدة لهم.

قيمة الدعم الشهري للأشخاص المعاقين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي

تخلف قيمة المنحة الشهرية للمعاقين على حسب نوع الإعاقة ومدة استمرارها وذلك على النحو التالي:

تُقدم المنحة الشهرية بمبلغ ١٢٨٥ ريال سعودي، إذا كان العجز مؤقت لأنه لا يشتمل على دعم في الكهرباء ولا في السلع الغذائية، ومن الممكن زيادة الراتب الشهري إلى ٢٠٠٠ريال سعودي في بعض من الحالات.

في حالات العجز الدائم تكون المنحة الشهرية للمعاق ١٥٤٢ريال سعودي، كما يمكن أن تصل إلى ٣٠٠٠ في حالات دعم الكهرباء والسلع الغذائية.

الخدمات المُقدمة للمعاقين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإحاطة بكافة احتياجات المعاق ولذلك تقدم الخدمات التالية:

توفير الرعاية الطبية الشاملة وتقديم العلاج مجاني. اجراء التحاليل الدورية كل فترة للاطمئنان على صحتهم. تقديم العلاج الطبيعي وذلك عقب تعرضهم للحوادث أو إصابات جديدة. تقديم الدعم المعنوي والتأهيل النفسي.

شروط قبول الضمان الاجتماعي للمعاقين

هناك شروط لقبول طلب المعاقين في الحصول على المنحة الشهرية ومن أهم تلك الشروط:

أن لا يكون الشخص المعاق أقل من سن ١٨عام.

تقديم مستندات وأوراق رسمية مثبتة من وزارة الصحة بوجود إعاقة تمنع الشخص عن العمل مثل مرض الصرع أو إعاقة جسدية.

يتم طلب كشف طبي جديد عند التقديم.

أن يكون الشخص المعاق سعودي الجنسية

أن يكون الشخص المعاق مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون للشخص معاق سجل تجاري أو ممتلكات عقارية أو مالية.

خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي

يمكن للأشخاص المعاقين التسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل الحصول علي معاش شهري بطريقة مبسطة وإلكترونية ويتم ذلك على عن طريق اتباع الخطوات التالية: