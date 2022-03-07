فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم والوافدين وشروط فتح حساب في البنك الأهلي

فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم والوافدين أصبحت من الخدمات البسيطة التي يمكن لأي شخص أنجارها في دقائق معدودة، وذلك بعد أن تم تطوير كافة الخدمات البنكية أو معظمها وجعلها تعمل بشكل إلكتروني وهذا الأمر اختصر الكثير من الوقت والجهد على المواطن والمقيم علي حد سواء، كما يقدم البنك العديد من الخدمات البنكية الهامة التي يحتاجها الكثير من العملاء والتي منها خدمة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم من خلال منصة إلكترونية خاصة بالبنك، وفي السطور التالية سوف نقوم برصد كافة بنود طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين، كما سنوضح لكم ما هي الشروط الواجب توافرها كي يتم فتح حساب بطريقة سليمة.

فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم

متاح لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فتح حساب في البنك الأهلي من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للبنك الأهلي. يبدأ المقيم في تسجيل أستمارة طلب فتح حساب وكتابة رقم الإقامة وتاريخ الميلاد مع تحديد نوع التقويم المسجل به للتواريخ. يتم كتابة رقم الهاتف، والتأكد من قراءة بند الشروط والأحكام الموجود اسفل الاستمارة ثم الضغط علي أيقونة أوافق. في نهاية الصفحة يوجد خانه بها كود تحقق يتم كتابة أرقامها في المربع الخاص بها، ثم الضغط علي أيقونة استمرار. بمجرد الضغط علي استمرار يتم الانتقال إلى صفحة أخرى لاستكمال باقي بيانات التسجيل. بعد ذلك يتم فتح حساب للوافد داخل البنك الأهلي بالعملة السعودية. يُرسل إلى العميل رسالة نصية لتأكيد التسجيل ولطباعة بطاقة مدى من جهاز الخدمة الذاتية عبر البنك الأهلي.

شروط فتح حساب في البنك الأهلي