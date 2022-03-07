عروض اكسترا علي التابلت بمناسبه شهر رمضان المبارك وخصومات غير مسبوقه علي الأجهزة

عروض اكسترا علي التابلت من اهم واحدث العروض الجديدة التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه اكسترا علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض جديده أيضا تلبي جميع احتياجات المواطنين وتلبي متطلباتهم اليومية والتي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام. ومن اهم هذه العروض عروض تويوتا 2022 الجديدة في الشهر الحالي من شركه عبد اللطيف جميل علي جميع السيارات. كما تم الإعلان أيضا عن التمويل التأجيري من تطبيق الراجحي ومعرفه العروض الجديدة وكيفيه الاشتراك فيها عبر التطبيق. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالأسعار والخصومات والهدايا التي أعلنت عنها اكسترا بالتفصيل.

عروض اكسترا علي التابلت

أعلنت اكسترا عن إطلاقها لمجموعه من العروض الحديثة والتي شملت عروض اكسترا علي التابلت. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

لينوفو تاب ام 7 بوصه جيل رابع بسعة 32 جيجا بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال.

هواوي ميت باد 10 بوصه بسعة 64 جيجا بسعر 1099 ريال و 2 هديه بقيمه 677 ريال.

ابل أيباد برو 2021 11 بوصه بسعة 128 جيجا بسعر 3649 ريال.

هواوي ميت باد 10 بوصه بسعة 64 جيجا بسعر 1249 ريال و 2 هديه بقيمه 677 ريال.

ابل أيباد اير 4 2020 بسعة 64 جيجا بسعر 2699 ريال.

سامسونج جالكسي تاب إيه 7 بسعة 32 جيجا بسعر 659 ريال.

عروض رمضان

بالاضافه إلي ذلك شملت العروض أيضا باقة من اهم واكثر التابلت استخدام. والتي جاءت من ضمن عروض اكسترا علي التابلت. كما نوضحها لكم من خلال الأتي: