بالتقسيط الميسر تمويل إمكان 50,000 ريال بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب

تمويل إمكان يتراوح فيه مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي بشروط يجب توفيرها بالكامل قبل التقديم على تمويل إمكان من خلال تطبيق الجوال التابع إلى الشركة وقد تعاون مصرف الراجحي مع شركة إمكان للتمويل من خلال تقديم التمويل الميسر الذي سوف نوضحه بكل تفاصيله حيث يرغب العديد من المواطنين السعوديين الحصول على التمويل بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بالتقسيط من سنة حتى سنتين فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يتم الحصول على التمويل المناسب للعملاء متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.

الشروط التي يحتاجها العميل المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل

يطلب التمويل الميسر في هذا العام توفير سجل ائتماني جيد مع إحضار تقرير سمة السعودي لتوضيح الموقف المالي للعميل المتقدم السعودي وغيرها من الشروط والضوابط المطلوبة عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح اليوم من خلال موقع ثقفني جميع الضوابط والشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة بالشركة:

يشترط التمويل الميسر النقدي للعميل المتقدم توفير راتب شهري ثابت من 1900 ريال سعودي للمتقاعدين فقط.

كذلك يحتاج التمويل توفير 2000 ريال سعودي لعملاء بنك الراجحي السعودي كدخل شهري ثابت عند طلب التمويل.

يحتاج التمويل توفير سجل ائتماني مميز لكل العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

كذلك يحتاج توفير خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي المحول إلى بنك الراجحي.

إيضًا يطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في الشركات والمؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص.

مزايا تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية