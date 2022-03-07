تمويل شخصي 250.000 ريال بدون تحويل راتب بأسهل الإجراءات

إن خدمة الحصول على التمويل الشخصي السريع ليست بجديدة على عملاء المملكة العربية السعودية، وتستهدف عدد كبير من الشركات والجهات التمويلية والبنوك العملاء الجدد في المملكة بغرض الحصول على تمويل شخصي مالي يصل إلى 250.000 ريال سعودي، وتختلف شروط التمويل من شركة لأخرى، أو من بنك لآخر، وما يميز تلك الشركات عن غيرها من الجهات الأخرى، هي الشروط التي تتطلبها الشركة أو البنك من العميل، بالإضافة إلى مدة سداد الأقساط، فبعض الشركات تصل فترة السداد بها إلى 36 شهر، وشركات حتى 24 شهر، وشركات وجهات أخرى تصل إلى 60 شهر.

لا يتطلب الحصول على التمويل الشخصي سوى بعض الإجراءات، تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل، وكما سبق وتم الإشارة تختلف تلك الإجراءات من جهة لأخرى، فإذا كنت بحاجة إلى تمويل شخصي سريع، فكل ما يبحث عنه العميل هو الجهات المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، ومن ثم يقوم العميل بالمفاضلة بين تلك الجهات لاختيار الأفضل بحسب المتطلبات والأوراق والشروط، هذا ويتجه العملاء إلى التمويل الشخصي سواء لشراء سيارة جديدة، أو مستعملة، أو بناء وحدة سكنية، أو شراءها جاهزة، أو لأي سبب كان، بما يلبي احتياجاته، وهذا ما وفرته شركة مرابحة مرنة عبر توفير مجموعة من المنتجات التمويلية للأفراد التي تلبي كافة الاحتياجات المادية، ويمكن الحصول على التمويل بمجموعة من المتطلبات والمستندات البسيطة

مميزات لتمويل الشخصي

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي يبدأ من 5.000 ويصل حتى 250.000 ريال سعودي.

تمويل بدون تحويل راتب.

مدة سداد الأقساط تصل إلى 60 شهر.

شروط الحصول على التمويل

يجب ألا يقل الراتب لموظفي القطاع الحكومي عن 3.000 ريال، ولموظفي القطاع الخاص 6.000 ريال.

يشترط أن يكون طالب التمويل موظف حكومي أو موظف شركة معتمدة لدى شركة مرابحة مرنة.

يجب أن تكون مدة الخدمة للموظف الحكومي وموظفي قطاع شبه الحكومي شهر واحد، ولموظفي القطاع الخاص 12 شهراً، وموظفي قطاع البنوك والاتصالات 3 أشهر.

المستندات والأوراق المطلوبة

على الجانب الآخر حددت شركة مرابحة مرنة مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة، تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حتى يتمكن العميل من الحصول على التمويل الشخصي المناسب له والذي يلبي طلباته المالية، واشترطت أن تكون هذه المستندات عبارة عن صورة من الهوية الوطنية مع الأصل لللإطلاع، خطاب تعريف من جهة العمل يشمل الراتب الأساسي للعميل، البدلات، وتاريخ الالتحاق بالعمل، كما اشترطت إرفاق كشف حساب بنكي، وأخيراً العنوان الوطني.

خطوات الحصول على تمويل شخصي 250.000 ريال

حددت شركة مرابحة مرنة من خلال بوابتها الإلكترونية، أن التقديم غير متاح إلكترونياً، ويجب زيارة أي من فروع الشركة الأقرب للعميل، ويمكن الإطلاع على طرق التواصل وكافة الشروط والمتطلبات من خلال رابط تمويل شركة مرابحة مرنة، وبعد تحضير كافة ما يلزم من مستندات وأوراق يمكن الحصول على التمويل خلال أقصر مدة ممكنة، كذلك يمكن التواصل مع شركة مرابحة مرنة من أجل الاستفسارات أو الحصول على أجوبة لكافة الأسئلة المتعلقة بالتمويل، من خلال رقم الهاتف 8001111810، أو عبر قنوات التواصل الأخرى عبر الحسابات الرسمية للشركة.