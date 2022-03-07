تمويل تأجيري للسيارات من شركة إمكان للمواطنين والمقيمين بدون تحويل الراتب

تمويل تأجيري للسيارات من شركة إمكان، الجميع يريد ويحلم بان تكون لديه سيارة خاصة به ويمتلكها ولهذا تسعى دائماً شركة إمكان التي توفر مزايا وحلول تمويلية مناسبة للجميع ومنها تمويل إضافي بمليون ونصف ريال كما تقدم تمويل مصغر 50 ألف ريال كما ان هناك التمويل الشخصي الميسر المقدم منها وإذا كنت تريد الحصول على سيارة من خلال تمويل تأجيري بدون مجهود أو تعب ويكون متوافق مع أحكاك وشريعة الدين الإسلامي تقدم الشركة التمويل التأجيري الذي ينتهي بتملك العميل للسيارة لكي يصبح حلمك حقيقة من خلال إجراءات ميسرة وبموافقة فورية وسريعة، وفي هذا المقال سنقدم لكم مميزات وطريقة التقديم للحصول على التمويل المقدم.

تمويل تأجيري للسيارات من شركة إمكان مع العديد من المميزات

أصبح الآن حلم امتلاك سيرة سهل الوصول إليه وذلك من خلال الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة من خلال عدد من المميزات والتي جاءت كالتالي:

التمويل متوفر للمواطنين والمقيمين.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأقصى للتمويل يصل إلى مليون ريال سعودي.

الحد الأدنى للراتب 1900 ريال سعودي.

التمتع بالتأمين الشامل خلال فترة سداد التمويل.

فترة سداد تصل غلى 60 شهر.

سهولة وسرعة الإجراءات.

تصل نسبة الاستقطاب إلى 75%.

لا يتطلب ضرورة تحويل الراتب.

الاستفادة من خدمات ما بعد البيع الإلكترونية المتعددة.

متوفر للعملاء من المتقاعدين.

المستندات والمتطلبات للتقديم على التمويل

تقديم خطاب تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل. كشف حساب بنكي عن آخر ثلاثة شهور. وجود بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول. وجود رخصة قيادة سارية المفعول. العنوان الوطني.

خطوات التقديم الإلكتروني لطلب المنتج

يوجد عدد من الطرق التي يمكن من خلالها طلب المنتج ومنها زيارة مستشاري مبيعات التمويل التأجيري من الوكلاء أو الموزعين المعتمدين من الشركة أو من خلال الاتصال برقم920011038 أو عن طريق التقديم الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

وبعد ان تقوم الشركة بدراسة الطلب المقدم سيتم التواصل من فريق المبيعات معك لإنهاء باقي الإجراءات.