وظائف شركة مطارات الرياض عبر برنامج تمهير بـ مزايا رائعة لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم

أعلنت شركة مطارات الرياض عن عدة وظائف شاغرة، ويتم تقديم الطلبات لهذه الوظائف الشاغرة من خلال برنامج تمهير ولكن المتقدم سعودي الجنسية لأن شركة مطارات الرياض تريد تزويد المدراء التنفيذيين بالمتدربين ويجب أن تكون حاصلاً على درجة ودبلومة. يتم تدريب عمليات RAC اليومية والإدارة اليومية من قبل برنامج تمهير ويتمتعون بالعديد من المزايا من تمهير بالإضافة إلى المتقدمين ، ولكن بشروط خاصة.

شروط التقديم في برنامج تمهير من أجل الحصول على وظائف شركة مطارات الرياض

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على وظائف في شركة مطارات الرياض، حيث يكون من بينها:

يجب على المتقدمين أن يكونوا مؤهلين الاشتراك في برنامج تمهير.

كما يجب ألا يكون قد سبق لهم التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر السابقة.

ومن جانب آخر، يجب آلا يكونوا يشغلون أي منصب وظيفي في الوقت الراهن.

كما يجب ألا يكونوا قد حصلوا على مزايا برنامج تمهير سابقا.

ومن جانب آخر، أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية، كما لا يجوز للمرأة السعودية أن تكون متزوجة من غير سعودي.

ومن جانب آخر، يجب على المتقدمين أن يكون لديهم مؤهل جامعي بدرجة بكالوريوس او دبلوم وما فوق.

إتقان اللغة الإنجليزية.

مزايا التقديم على برنامج تمهير

هناك الكثير من المميزات التي يحصل عليها المتقدم على الوظائف عند حصوله على الوظيفة، حيث يكون من بينها:

يحصل المتقدمون الحاصلون على درجة البكالوريوس على مكافأة قدرها 3000 ريال ، وسيحصل حاملو الدبلومة على 2000 ريال.

تنفيذ مدفوعات أقساط التأمين الشاملة لمخاطر العمالة.

في نهاية الدورة ، يحصل المشاركون على شهادة خبرة من “هدف”.

التقديم على وظيفة في شركة مطارات الرياض عن طريق تمهير.

موعد التقديم على برنامج تمهير للحصول على وظائف شركة مطارات الرياض

تم الإعلان عن المواعيد الخاصة للتقديم على الوظائف في شركة مطارات الرياض عن طريق تمهير، ومن بينها: