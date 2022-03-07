نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منتجات التمويل الشخصى من الراجحي في الشهر الحالي علي جميع المنتجات بأقل هامش في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منتجات التمويل الشخصى من اهم واحدث المنتجات التمويلية التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان حديثا أيضا عن عده عروض جديده بمناسبه شهر رمضان المبارك والتي تم إطلاقها في بداية الشهر الحالي. ومن اهم هذه العروض عروض اكسترا علي الهواتف الحديثة في شهر رمضان وخصومات غير مسبوقه علي باقة من الهواتف. كما تم الإعلان أيضا عن عروض تويوتا 2022 الجديدة في الشهر الحالي من شركه عبد اللطيف جميل علي جميع السيارات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح اهم العروض علي المنتجات التمويلية. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض بالتفصيل كما تم الإعلان عنها.

عروض منتجات التمويل الشخصى

اعلن مصرف الراجحي لإطلاقه عده عروض جديده في خلال هذه الأيام والتي شملت عروض منتجات التمويل الشخصى. كما سوف نقوم بتوضيح اهم المميزات عن طريق النقاط الأتية:

يمك الحصول علي التمويل بفتره تصل إلي 60 شهر للسعوديين أما المقيمين 36 شهر.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.41%.

تمكين المتقاعدين من الحصول علي التمويل.

يمكن تمويل الغير سعوديين أيضا.

لا يشترط وجود كفيل. وإمكانية السداد المبكر.

عروض منتج سداد المديونية

كما جاءت من ضمن العروض منتج سداد المديونية والتي سوف نقوم بشرح اهم مميزاته عن طريق الأتي:

معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.43%.

تأجيل سداد أول قسطين.

يمكن تمويل الغير سعوديين أيضا.

مبلغ التمويل يصل إلي 2.5 مليون ريال.

الإعفاء من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

شروط عروض التمويل الشخصي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الشروط الخاصة في عروض منتجات التمويل الشخصى. كما سوف نقوم بتوضيحهم عن طريق الأتي:

عمر المستفيد 18 أو اكثر ولا يزيد عن 60 سنه. أما المقيم 23 سنه ولا يزيد عن 55 سنه.

حد ادني الراتب للتمويل الجديد 5000 ريال أما لسداد المديونية 4000 ريال.

يجب أن تكون جهه عمل المستفيد معتمده من المصرف.

كيفيه الحصول علي عروض التمويل الشخصى

كما تم الإعلان أيضا عن طرق وقنوات الحصول علي عروض منتجات التمويل الشخصى. وذلك عن طريق زياره احد فروع المصرف بالمملكة أو الاتصال علي رقم 8001241222. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: