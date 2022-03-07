تفويض بيع سيارة إلكتروني وشروط تفويض نقل ملكية سيارة بالرابط

تفويض بيع سيارة إلكتروني، أحد أبرز وأهم خدمات الإدارة العامة للمرور السعودي، والمقدمة عبر منصة أبشر، للأفراد من المقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك دون احتياج إلى الذهاب إلى أحد فروع الإدارة العامة للمرور، والتي تتم مراقبتها فعليا من وزارة الداخلية السعودية مباشرة، من خلال ملء نموذج تفويض بيع سيارة، أو توكيل بيع سيارة pdf، وهنا عقب ملء النموذج، يمكنك الدخول إلى منصة أبشر، وعمل توكيل بيع سيارة الكتروني، أو وكالة بيع سيارة الكتروني، من خلال خطاب تفويض بيع سيارة بالسعودية، أو عمل تفويض بيع سيارة تشليح، باتباع خطوات وطريقة عمل تفويض إلكتروني للأفراد، أو ما يعرف باسم خطاب تفويض نقل ملكية سيارة.

شروط تفويض نقل ملكية سيارة

خدمة تفويض بيع سيارة إلكتروني، واحدة من خدمات متعددة، تقدمها منصة أبشر للمستفيدين من خلالها إلكترونيًا، سواء في خدمات أبشر مركبات، والانتهاء من كافة الخدمات المتعلقة بالسيارات إلكترونيا، مثل خدمة إسقاط سيارة من أبشر، وإجراء الفحص الدوري للسيارات في السعودية، أو حتى الخدمات العامة الأخرى مثل؛ تقديم طلب تجنيس السعودية، أو إصدار سجل أسرة للامهات، وكلها خدمات حيوية يمكنك الانتهاء منها وأنت في منزلك، ومن أجل إتمام تفويض بيع سيارة إلكتروني، يجب عليك استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون لدى المستفيد حساب في منصة أبشر الإلكتروني.

كما يشترط أن يكون الشخص المفوض أيضا مالكا لحساب في المنصة.

ولابد من إتمام عملية التفويض الإلكتروني عقب دخول المفوض له عبر حساب أبشر، وقبول التفويض.

طريقة عمل تفويض إلكتروني للأفراد