التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت وشروط التسجيل عبر sbis.hrsd.gov.sa

ما هي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت 1443، من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رابط إلكتروني للتسجيل، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، حتى يستطيع المواطنين في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان المطور الجديد التسجيل من خلال شبكة الانترنت، وهم جالسون في أماكنهم دون الحاجة للذهاب إلى مقار المؤسسات الحكومية، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط والازدحام.

لذلك تم إنشاء رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام إلى دعم الضمان إلكترونياً، ويتم ذلك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية سوف نتعرض لها في الفقرة القادمة من هذا المقال، مع العلم بأن المملكة ووفق رؤيتها في 2030 تهدف إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع التعاملات، وذلك تسهيلاً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد والمال، ونحن هنا في موقع ثقفني يسعدنا أن نوضح لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من على النت 1443.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من على النت 1443

كما شرحنا لكم في الفقرة السابقة أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يكون إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

يجب في البداية تسجيل الدخول من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومراجعتها والنقر على أيقونة “تأكيد”.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تؤكد استحقاق الحصول على الدعم.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على تقديم الطلب ثم الانتظار لحين الفصل في أحقية مقدم الطلب من خلال اللجنة المختصة بذلك.

شروط الاستحقاق