طريقة حجز عمرة رمضان 1443 عبر تطبيق اعتمرنا وطريقة التسجيل في التطبيق

كيفية حجز عمرة رمضان 1443 عبر تطبيق اعتمرنا، حيث يعتبر ذلك السؤال هو أحد الأسئلة المتكررة في أذهان الكثير من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية والوافدين في موسم الحج، وذلك من أجل معرفة الطريقة المستخدمة في إستخراج تصريح العمرة بعد ما قامت وزارة الحج بالإعلان عن إتاحة الحجز من خلال تطبيق توكلنا واعتمارنا.

طريقة حجز عمرة رمضان 1443 عبر توكلنا

يمكن القيام بالتسجيل في العمرة من خلال تطبيق توكلنا الإلكتروني حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

فتح تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار تيوب خدمات الحج والعمرة.

تقوم باختيار من الصفحة حجز عمرة رمضان.

تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر المتابعة.

تقوم باختيار التوقيت المناسب لك.

تحديد التابعين ثم الضغط علي زر إستخراج التصريح.

طريقة التسجيل في تطبيق إعتمارنا

تطبيق إعتمارنا هو واحد من ضمن التطبيقات الخاصة بوزارة الحج والعمرة وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:-

تحميل تطبيق إعتمارنا من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

بعد ذلك تقوم بتثبيت التطبيق علي الهاتف.

فتح التطبيق واختيار التسجيل.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة حجز عمرة رمضان 1443 عبر تطبيق اعتمرنا

يمكن حجز العمرة من خلال تطبيق إعتمارنا حيث إن ذلك يمكن من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-