نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفعات البناء الذاتي الراجحي الشروط وطرق التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة دفعات البناء الذاتي الراجحي من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المواطنين داخل المملكة وذلك لمعرفة كم دفعات البناء الذاتي والاطلاع على تجربة البناء الذاتي التي يوفرها خاصة للعملاء من داخل البنك، وذلك لما يتمتع به البنك من شهرة كبيرة لاعتباره أفضل بنك للتمويل العقاري داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة دفعات البناء الذاتي الراجحي.

طريقة دفعات البناء الذاتي الراجحي

تعتبر طريقة دفعات البناء الذاتي الراجحي هي إحدى السياسات الهامة التي يتم وضعها من قبل البنك ويستفيد منها كافة العملاء وتتضمن المراحل التالية:

في البداية يحصل المستفيد على 15% وقت الانتهاء من تقييم العقار.

أما عن الدفعة الثانية فتكون بنسبة 25% وهي وقت البدء في بناء صبه الدور الأرضي من العقار.

تبلغ قيمة الدفعة الثالثة 20% وهي مخصصة للانتهاء من إنشاء السقف الخاص بالدور الأرضي وذلك في حالة العقار من دور واحد، أما في حالة كان العقار من أكثر من دور فيتم الحصول عليها وقت صب سقف الدور الأول.

وتقدر النسبة الممنوحة وقت الانتهاء من الانشاءات الهيكلية للمبني بقيمة 35% كما تشتمل على إنهاء أعمال البياض الداخلي للوحدات وهي الدفعة الرابعة.

الدفعة الأخيرة يحصل عليها المستفيد عند التأكد من إدخال كافة الخدمات والانتهاء من تجهيز الوحدة بالكامل وتقدر بقيمة 5%.

شروط الحصول على البناء الذاتي الراجحي

قام البنك بوضع بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للاستفادة من البناء الذاتي وتشمل تلك الشروط:

كون العميل سعودي الجنسية تعد أولي شروط الاستفادة من منتج البناء الذاتي.

يسمح بالاستفادة من المنتج للأفراد العاملين بالفعل بإحدى الوظائف بالقطاعين العام أو الخاص.

يقبل الطلب من الأفراد الذين يحصلون على راتب 3500 ريال سعودي أو أكثر.

اندراج اسم العميل ضمن قائمة المستفيدين بصندوق التنمية العقارية.

طريقة التقديم على البناء الذاتي الراجحي

قام البنك بتوفير أكثر من طريقة للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية للتقديم والحصول على دفعات البناء الذاتي الجديدة والذي يمكنهم من بناء عقارهم الخاص وتضم تلك الطرق: