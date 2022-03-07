عاجل:- موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hsrd لشهر مارس وشروط الاستحقاق نقدمهم لكم، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بإعلان موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس في المملكة العربية السعودية قبل دقائق، وأنها ستبدأ في إيداع المعاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وتتفاوت المواعيد حسب الراتب للمستفيد من الأسرة والمساعدات، وعدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، وفي هذا المقال سنعلن عن موعد الضمان الاجتماعي في شهر مارس.

عاجل:- موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hsrd

أصدرت وزارة الموارد البشرية بالمملكة قرار بأن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، والتي ينتظرها المستحقون للدعم من مواطني المملكة العربية السعودية، بمعنى أن فقط تفصلنا ساعات قليلة عن تاريخ إيداع الدفعة الجديدة لشهر مارس ضمن أنظمة الدعم التي توفرها الوزارة للمواطنين.

شروط تقديم طلب لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم لطلب الانضمام لنظام الضمان الاجتماعي المطور سعودي الجنسية ويقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ويمكن للنساء الغير سعوديات والمتزوجات من السعوديين، وكذلك الأرامل اللواتي لديهن أطفال سعوديون الجنسية التقدم لطلب الانضمام.

كما يمكن للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة التقدم للطلب.

ألا يقل دخل رب الأسرة أو المتقدم من الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى وهو 1100 ريال.

حالات توقف إيداع الضمان الاجتماعي المطور

يوجد بعض الحالات التي يتم فيها تعليق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، ومن هذه الحالات: