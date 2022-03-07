نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلاد تداول فتح حساب استثماري عبر شركة البلاد كابيتال في المقال التالي

عمر شويل - جدة البلاد تداول ، يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في البلاد تداول والاستفادة من الاستثمار الإسلامي المقدم من بنك البلاد عبر تطبيق البلاد المالية الجديد لتداول الأسهم سواء في السوق المحلية أو العالمية حيث يقدم المصرف الخدمات الخاصة بالتداول بصورة إلكترونية للتسهيل على القارئ أو العميل الوصول لها بصورة مباشرة من خلال التسجيل وفتح محفظة استثمارية في بنك البلاد عبر البلاد كابيتال وقد ذكر البنك أنه نقدم لكم تطبيق البلاد المالية الجديد الذي يحتوي على أحدث المزايا والخدمات للارتقاء بخدمة البلاد التداول إلى مستوى تطلعاتكم الخاصة بالأفراد كما سنقوم أيضا بشرح عملية فتح الحساب خلال المقال وشروط الحساب بالإضافة إلى التعريف إلى جانب مميزات وخدمات المصرف الإلكترونية المقدمة للجميع بصورة سهلة ومباشرة، ويعتبر بنك البلاد واحدا من أهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية والذي يعد بنكا إسلاميا ويخضع لمراقبة الهيئة الشرعية في الخدمات المقدمة للأفراد بصورة مباشرة، يمكن للقارئ أيضا أن يقوم بفتح حساب بنك الراجحي.

البلاد تداول

يتساءل كثير من المواطنين وعملاء بنك البلاد عن كيفية التسجيل في البلاد تداول عبر الإنترنت لبدء الاستثمار وزيادة الدخل الخاص بهم بصورة إلكترونية عبر الجوال أو من المنزل، حيث قام بنك البلاد بطرح الخدمة لكافة العملاء والمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات البلاد تداول والتسجيل فيه عبر الإنترنت من خلال النظام الخاص بهم والذي يعتمد على الخدمات الإلكترونية بصورة مباشرة للتسهيل على العميل الوصول للخدمة إلكترونيا من خلال الجوال أو الجهاز الإلكتروني المستخدم من قبله وذلك في إطار تطوير الخدمات والرؤية الخاصة بالمصرف من حيث مستقبلها مع العملاء والراغبين بالانضمام إلى شريحة عملاء البلاد تداول ولمعرفة طريقة فتح حساب البلاد تداول فهي كالآتي:

أولا بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك البلاد.

ثانيا اضغط على اختيار البلاد المالية أو البلاد كابيتال.

ثالثا سيتم تحويلك لصفحة تسجيل الدخول الخاصة بالبلاد تداول.

رابعا اضغط على إنشاء حساب.

خامسا سيتم التأكيد عبر الموقع على وجود حساب جاري خاص بك ببنك البلاد.

سادسا في حالة عدم وجود حساب جاري خاص بك يمكنك فتح حساب جاري بنك البلاد أون لاين.

سابعا بالضغط على موافقة.

ثامنا بإدخال رقم الهوية الخاصة بك.

تاسعا بتحديد نوع الحساب الذي ترغب بفتحه.

عاشرا بإدخال بياناتك الشخصية.

ثم بالضغط على التالي.

قم بإدخال بيانات الاتصال الخاص بك.

قم بإدخال معلومات الوظيفة والمعلومات المالية الخاصة التي تمتلكها.

بعد ذلك قم بتحديد حالة وجودك مقيما بالمملكة أو خارج البلاد.

باختيار اللغة والرقم المفضل للاتصال.

بعد ذلك إذا كنت مقيما سيتم طلب إرفاق الإقامة الخاصة بك.

بهذا يكون القارئ قد قام بفتح الحساب الخاص به بشكل صحيح.

بإتمام كافة الخطوات المذكورة يكون المقدم قد قام بفتح الحساب الجاري للتداول الخاص به عبر الإنترنت بصورة صحيحة ورسمية من خلال الإنترنت وعبر الخدمات المصرفية المتاحة بصورة إسلامية من بنك البلاد وعبر شركة البلاد تداول، يمكن أيضا أن يقوم القارئ بفتح حساب في الاهلي تداول.

فتح حساب استثماري إضافي في البلاد كابيتال

يتيح بنك البلاد لكافة العملاء الخاصين به في حالة رغبتهم بفتح أكثر من محفظة استثمارية بالبنك أن يتموا العملية بصورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبلاد المالية والذي يقدم الخدمة شريطة أن يكون للعميل حساب جاري خاص به في بنك البلاد، حيث طرح المصرف خدمات albilad بسهولة لكافة العملاء في حال رغبتهم في فتح محفظة أخرى للتداول غير المحفظة الرئيسية الخاصة بهم، ونظرا لتساؤل العديد من العملاء عن الخدمة فسنقوم بتوضيح العملية وهي كالآتي:

أولا ادخل على الموقع الرسمي لبنك البلاد.

ثانيا اضغط على البلاد كابيتال من الخيارات أمامك.

ثالثا قم بتسجيل الدخول على المحفظة الاستثمارية أو حسابك الخاص بالبلاد المالية.

رابعا اختر خدمات أخرى.

خامسا اضغط على حساب استثماري.

سادسا إنشاء حساب إضافي.

سابعا بتحديد نوع حساب آخر خاص بك.

ثامنا سيتم إرسال رسالة تأكيدية على الرقم الخاص بك.

تاسعا بتأكيد الرمز.

عاشرا بهذا يكون العميل قد فتح الحساب الآخر الخاص بالتداول.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية وعملية فتح حساب استثماري إضافي خاص به عبر الموقع الرسمي للمصرف، يمكن للقارئ أن يقوم بفتح حساب الراجحي تداول ومتابعة حسابه عبر الراجحي مباشر الأفراد.

تحديث بيانات البلاد تداول

يتيح بنك البلاد أيضا خدمات تحديث البيانات الخاصة بالعميل بصورة إلكترونية عبر الجوال أو الجهاز المستخدم الخاص بالعميل للتسهيل عليه في الحصول على الخدمات الخاصة به في حالة تغير أي من بيانات العميل كالإقامة أو مكان العمل أو الوظيفة أو الحالة المادية فيمكن للعميل أن يقوم بتعديل بياناته الخاصة بسهولة وعبر الإنترنت بصورة مباشرة من خلال موقع بنك البلاد الذي يطرح الخدمة من خلاله في بضع خطوات بسيطة، ولتحديث البيانات الخاصة بك قم بالآتي:

أولا بالدخول على موقع بنك البلاد.

ثانيا ادخل على البلاد تداول.

ثالثا بتسجيل الدخول على حسابك.

رابعا اضغط على تحديث البيانات.

خامسا بإدخال رقم الهوية ورق العميل.

سادسا سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل لتأكيد العملية.

سابعا بتعديل البيانات التي ترغب بها.

ثامنا في حالة رغبتك في تعديل رقم الجوال قم بزيارة أقرب فرع لبنك البلاد.

تاسعا بتعديل رقم الجوال الخاص بك من خلال خدمة عملاء بنك البلاد.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة تحديث بيانات بنك البلاد عبر الإنترنت بالإضافة لفتح حساب استثماري خاص به أو إضافة حساب استثماري آخر، كما يمكن للقارئ أن يقوم بالاستثمار عبر فرنسي تداول.