نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلن اسعار البنزين لشهر مارس 2022 الخميس 10/3/2022 | | تعرف على سعر البنزين ومشتقاته اليوم في السعودية في المقال التالي
ارامكو تعلن اسعار البنزين لشهر مارس 2022
من الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية المختصة بالإعلان عن أسعار البنزين تقوم بتنزيل تحديث شهري للأسعار وذلك في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجديد ولذلك فمن المقرر أن تقوم ارامكو تعلن اسعار البنزين لشهر مارس 2022 في يوم 10 مارس 2022 أي بعد ثلاثة أيام فقط من الآن، وكانت الشهور الماضية قد شهدت استقرار وثبات كبير جدًا في الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته ولكن من المتوقع أن يشهد الشهر الحالي العديد من التغيرات في الأسعار وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم كله.
أسعار البنزين في السعودية شهر مارس 2022
ارامكو تعلن اسعار البنزين لشهر مارس 2022، ونتابع معكم الآن في السطور القادمة كل التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والتي يتم العمل بها الآن على مستوى جميع المحطات الخاصة بالوقود في المملكة العربية السعودية وذلك حيث نقدم لكم أسعار جميع أنواع البنزين بالإضافة إلى سعر الكيروسين والغاز الطبيعي وكذلك أسعار الديزل وذلك حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة من جانب الشركة في يوم العاشر من شهر مارس، وجاءت الأسعار كالآتي:-
|سعر اللتر الواحد من البنزين من نوع 91
|حوالي 1.81 ريال سعودي
|وسعر اللتر الواحد من البنزين من نوع 95
|نحو 1.94 ريال سعودي
|سجل سعر اللتر الواحد من الكيروسين
|حوالي 0.80 ريال سعودي
|أما عن سعر اللتر الواحد غاز البترول المسال
|نحو 0.75 ريال سعودي
|سعر اللتر الواحد من الديزل
|حوالي 0.52 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارامكو تعلن اسعار البنزين لشهر مارس 2022 الخميس 10/3/2022 | | تعرف على سعر البنزين ومشتقاته اليوم في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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