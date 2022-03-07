نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري للمساكن الجاهزة بمزايا جديدة عبر البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي

تمويل عقاري للمساكن الجاهزة ، تمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة هو تمويل مخصص للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من أجل شراء عقار سكني جاهز للسكن، وهو معروف بالمرابحة وصيغة المرابحة تعرف بأن يقوم البنك بشراء العقار بقيمته الفعلية ويقوم بعدها ببيعه للعميل بقيمة أعلى من القيمة الأصلية مع تأجيل الأقساط ، ويشمل هذا التمويل هامش ربح تنافسي. ما هي شروط تمويل عقاري للمساكن الجاهزة يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عامًا

يجب فتح حساب جاري في حالة عدم وجود حساب لدى البنك السعودي الفرنسي

في حالة عدم وجود حساب لدى أن لا يقل صافي دخل العميل عن 5،000 ريال سعودي شهريًا. تفاصيل مزايا التمويل العقاري منتج التمويل العقاري معتمد من الهيئة الشرعية للبنك

معتمد من الهيئة الشرعية للبنك التمويل بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل

يمكن الحصول على التمويل حتى سن الخامسة والسبعين

فترة تمويل تصل إلى 25 سنة

مبلغ تمويل يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي

يمكنك اختيار العقار بحرية تامة ويمكنك اختيار فيلا أو دوبلكس أو تاون هاوس أو مبنى سكني أو شقة

يعفى المبلغ المتبقي من الدفع في حالتين هما الوفاة أو العجز الكلي

بعد سن التقاعد يمنح العميل ميزة تخفيض قسط التأمين لتتناسب مع راتب التقاعد ، ولكي تتعرف أكثر على المميزات ومتطلبات التمويل يمكنك زيارة الموقع الرسمي للبنك أو التواصل معه بإحدى الوسائل المتاحة. تمويل البنك السعودي الفرنسي وكيفية التسجيل قم بالدخول إلى المصرف السعودي الفرنسي

اضغط على قطاع الأفراد ، وانتقل لأسفل إلى قطاع التمويل ، ثم اضغط على التمويل العقاري

اختر منتجًا لشراء وحدات جاهزة

انقر على خيار “Apply Now” الموجود في منتصف الصفحة أمامك

سيظهر لك نموذج الطلب ، أدخل الجنس السيد ، السيدة أو الأنثى ، الاسم الأول والثاني ، العمر ، مكان العمل ، الدخل الشهري ، المنطقة التي تعيش فيها ، رقم الهاتف ، البريد الإلكتروني ، رقم الهوية ، اللغة المفضلة ، الجنسية ، في أي قطاع تعمل

بعد وضع جميع المعلومات ، ضع حالة الدعم إذا كنت مدعومًا من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية

انقر فوق أنا لست روبوتًا وانقر على أيقونة إرسال. عمر شويل - جدة تمويل عقاري للمساكن الجاهزة بمزايا جديدة عبر البنك السعودي الفرنسي - ثقفني

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