رابط المساعدة المقطوعة المباشر والفئات المستهدفة والأوراق المطلوبة

المساعدة المقطوعة من أهم برامج الضمان الاجتماعي المطور؛ حيث قام الكثير من المواطنين على البحث عن رابط المساعدة المقطوعة، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض التعديلات، وهي تحويل المواطن السعودي من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج حتى يحسن من مستواه المعيشي، وكان نص هذه التعديلات هو المستفيد هو المسؤول عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، كما يوجد تأهيل لأفراد الأسرة القادرين على العمل لكي يلتحقوا بالوظائف المناسبة لهم، وسنعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بالرابط الرسمي للمساعدة المقطوعة.

رابط المساعدة المقطوعة المباشر

هناك الكثير يتساءل عن موعد صرف المساعدات المقطوعة فهذا ليس له ميعاد محدد؛ حيث أنها إعانات تصرف على فترات متفرقة وليس مساعدات شهرية، وهذا ردا من قبل الوزارة المسؤولة عن الموارد البشرية على استفسار مواطن سعودي، كما قالت الوزارة ردا على مواطن آخر أن البرنامج مستمر ولكن تحت التعديلات، وهذا السبب في التأخير عن الصرف.

المواطنين المستفيدين من المساعدات المقطوعة

يوجد بعض الأولويات في اختيار الأشخاص للحصول على المساعدات المقطوعة، وهي كالآتي:

المواطنين الذين يتقاضون المعاش الاجتماعي.

بالإضافة إلى المواطنين أصحاب الدخل البسيط.

الأشخاص أصحاب العجز سواء كان كلى أو جزئي وغير قادرين على العمل.

أصحاب الأمراض المزمنة الذي مرضهم يمنعهم عن العمل.

الأرملة الذي توفي زوجها وهي بدون دخل ثابت أو معاش شهري ثابت.

المطلقات الذي ليس لديهم أي دخل شهري ثابت، وليس لديهم أي أملاك تدخل عليها أي دخل آخر.

السيدات السعوديات التي هجرهن أزواجهن، وليس لديهم أي تواصل بينه وبينهم ولا يعرفون اماكنهم.

أسر السجناء الذين ليس لديهم أي دخل ثابت، ولا يتقاضون أي مبالغ من أي مؤسسة حكومية.

أن يكون المواطن أو المواطنة من داخل المملكة العربية السعودية وسعودي الجنسية.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي المباشر

تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومنها إلى رابط المساعدات المقطوعة.

تسجيل رقم السجل المدني للشخص الذي يريد الحصول على المقطوعة.

ثم تسجيل رقم التحقيق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

النقر على أيقونة العرض للحصول على جميع البيانات.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة