نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء وثائق منافسه من منصة اعتماد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي المنصة الوطنية الموحدة الحكومية إلى تحقيق عدد من الأهداف بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الرقمية فيما يخص المناقصات والمقايسات الحكومية عبر منصة إعتماد الرقمية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة شراء وثائق منافسه من منصة اعتماد ، وأهم خطوات شراء الوثائق والشروط اللازمة ومتطلبات الشراء والتقدم للمنافسة عبر منصة اعتماد ، وكيفية التسجيل في منصة اعتماد بالخطوات ، وخطوات قبول الدعوة لمنافسة مطروحة إن كان لديك حساب مسجل لدي منصة اعتماد ومسدد رسومه ، كما يمكنكم التعرف علي أهم أهداف منصة اعتماد وما تقدم من خدمات حكومية واستعراض خطوات التسجيل في التعاقد الرسمي الحكومي عبر منصة اعتماد بالتفصيل عبر موقعنا ثقفني

خطوات شراء وثائق منافسه من منصة اعتماد

إن كنت من الباحثين عن فرصة الشراء والمنافسة في اعتماد ، عليك التقديم على شراء وثائق المنافسة طلب شراء وثائق المنافسة :

أولا تقوم بتسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الرقمية. تقوم بعدها بالبحث عن المنافسة المطلوب شراؤها. سيقوم النظام بإصدار رقم لفاتورة السداد المطلوبة لعملية الشراء. عليك بعد ذلك بتسديد قيمة الفاتورة عن طريق خدمة سداد من خلال الحساب البنكي حسب أحد البنوك المحلية. سيتيح لك النظام بعد ذلك إمكانية تحميل وثائق المنافسة. ولن يمكنك القيام بأي من هذه الخطوات إلا بعد التسجيل في المنصة واعتماد الحساب. ثم تقوم بـ تقديم طلب شراء وثائق المنافسة بإتباع خطوات الشراء والمنافسة في اعتماد بالأعلى.

وإن كان لديك تساؤل ، اين تجد المنافسة بعد أن تقوم بشرائها ؟ ، فالإجابة ببساطة : في قائمة المنافسات المشترات داخل حسابك.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد

تعتبر منصة اعتماد أحد المنصات الالكترونية التابعة لوزارة المالية ، و تقدم منصة اعتماد العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية ، ونستعرض خطوات التسجيل بالمنصة كالآتي :

من موقع منصة اعتماد نختار صفحة تسجيل ملف مورد لا يملك سجل تجاري. تعبئة بيانات : “اسم المنشأة – النشاط الأساسي – وصف النشاط – نوع المنشأة ( شركة – مؤسسة – أخرى ) “. نحتار جنسية مالك المنشأة و اختيار الدولة. ندخل معرف البريد الإلكتروني. تحديد نوع الكيان : إما مستثمر أجنبي أو رخصة مزاولة مهنة. تقدم بيانات العنوان والاتصال التالية : ” المدينة – الموقع الإلكتروني – رقم الهاتف – تحويله الهاتف – الفاكس – تحويله الفاكس – صندوق البريد – الرمز البريدي. عليك رفع المتاح من المرفقات التالية ، أو المتاح منها : ” شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين – شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين – شهادة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة – رخصة محاماة “. تحديد وإضافة أي من الأنشطة الإضافية الأخرى. وضع بيانات المفوض : ” الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – الاسم الأخير – رقم الهوية – رقم الجواز – تاريخ الميلاد ميلادي “. استكمال بيانات : ” الجنسية – البريد الإلكتروني – المسمى الوظيفي – رقم الهاتف – رمز اتصال الدولة – رقم الجوال – رمز اتصال الدولة “. الاطلاع علي اتفاقية الاستخدام والموافقة عليها. تنقر علي أيقونة حفظ أسفل يسار الصفحة لإتمام عملية التسجيل.

سيتم مراجعة البيانات الخاصة بك والتواصل معك وتفعيل الحساب لتسطيع مزاولة نشاطك عبر المنصة.

تساؤلات حول خدمات شراء وثائق منافسة من اعتماد

هل يتم ادراج النشاط تلقائياً عند تعديله لدي وزارة التجارة ؟ : نعم ويكون ذلك خلال مدة أسبوع.

ما وضع فرع الشركة الجديد من التسجيل في اعتماد ؟ : إن كان للفرع سجل تجاري مختلف يسجل كمورد جديد.

كيف يتم سداد الكراسة وما هو رمز سداد ؟ : يتم السداد بنكياً عبر بوابة المشتريات في الخدمات الحكومية علي الرمز 141 .

ما نوع المنافسات التي يمكن للمورد الاطلاع عليها ؟ : كافة المنافسات.

هل يمكن سحب العرض وارفاق آخر ؟ متاح ذلك إلكترونياً قبل حلول آخر موعد لاستلام العروض.

هل للشركات الأجنبية الحق في التسجيل علي البوابة ؟ يتم ذلك عن طريق التواصل مع الدعم الفني.

ما هي مدة اعتماد طلب التسجيل ؟ : فور إتمام جميع البيانات المطلوبة.

ما هو أقصي حجم لملف تقديم العرض ؟ : أقصي مساحة 350 ميجا بايت ويمكن إضافة اكثر من ملف وتكون بصيغة PDF او ملفات مضغوطة.

التواصل مع خدمة عملاء منصة اعتماد

يمكن التواصل مع خدمة عملاء منصة اعتماد من خلال احدي القنوات التالية :

1 – الرقم الموحد لوزارة المالية: 920002299.

2 – البريد الإلكتروني [email protected]

ويمكّن الجهات الحكومية من شراء المستلزمات عبر طرح منافسات توريد علي منصة اعتماد