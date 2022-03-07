نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تعلن شروط السفر للرحلات الداخلية 2022 بعد رفع الإجراءات الاحترازية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط السفر للرحلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية بعد القرار الرسمي الصادر من وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا مساء أمس الأحد بعد بحث التقارير الصادرة عن وزارة الصحة السعودية عن مستجدات الوضع الوبائي بالمملكة والتمكن من السيطرة على فيروس كورونا بعد العمل ببرنامج اللقاحات الوطني وبالتنسيق بين الجهات المختصة بفضل القيادة الرشيدة القائمة على شؤون المملكة، والإلتزام بالتحصين وارتفاع نسبة المناعة بالمجتمع ضد الفيروس، وبناء عليه قامت الخطوط الجوية السعودية بتحديث شروط السفر للرحلات الداخلية والإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين كان مفاد سؤاله “هل لازال شرط وجود الحالة محصن لدخول المطار وركوب الطائرة؟”، ورد الحساب الإلكتروني للخطوط السعودية : بأن السفر مسموح على الرحلات الداخلية للضيوف طبقًا للحالة الصحية بتطبيق توكلنا محصن وأن يكون أكمل جرعات لقاح كورونا، أو معفي إضافة للفئات الغير ملزمة باللقاح وهم الأطفال أقل من 12 عام”.

الخطوط السعودية توضح شروط السفر للرحلات الداخلية 1443

إضافة لما سبق تابع الحساب الرسمي للخطوط الجوية السعودية بأن من أبرز شروط السفر للرحلات الداخلية التالي:

أولًا القيام باحضار أصل الهوية الوطنية.

كذلك بإمكان المسافر إحضار أصل بطاقة العائلة للأطفال.

كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر.

في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر. في النهاية يجب أن تكون الهوية سارية الصلاحية.

الرابط الرسمي لمتابعة مستجدات شروط السفر للرحلات الداخلية 2022

كما أوضحت الخطوط السعودية أن على المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية متابعة مستجدات القرارات الخاصة بالسفر من وإلة المملكة كذلك كافة شروط السفر للرحلات الداخلية عبر الرابط الرسمي https://www.saudia.com/before-flying.

كافة الاشتراطات المتعلقة بدخول المملكة العربية السعودية

أولًا شرط إبراز تطبيق توكلنا وظهور حالة محصن للضيوف المسافرين من المطارات السعودية وهو شرط دخول المطارات وشرط أساسي لإصدار بطاقات صعود الطائرة والتصعيد على الطائرة بحسب أنظمة ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.

كذلك شرط إرتداء الكمامة في جميع الأماكن حتى الأماكن المفتوحة.

كما يجب على الضيوف التحقق من أهليتهم للسفر من البلدان المعنية والحصول على التصاريح أوالأذونات المطلوبة فيما حال تطلب الأمر ذلك.

من الجدير بالعلم أن الشروط والإجراءات يتم تحديثها بشكل مستمر فعلى المسافر الاستمرار في متابعة التحديثات.

كذلك شرط على الضيوف متابعة الإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية المصرح لها قبل السفر.

أيضًا في حال تطلبت الدولة المراد السفر إليها شهادة الفحص الطبي PCR فيشترط الحصول على شهادة تتطابق بياناتها مع وثائق السفر من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

كما يشترط على كافة المواطنين المغادرين إلى خارج السعودية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كوفيد-19 والذين مضى عليهم ثلاثة أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من هذا الشرط

أولًا الفئات العمرية أقل من 16 عام. والمستثنين طبقًا لما يظهر في تطبيق توكلنا. في النهاية الضيوف العابرين ترانزيت القادمين من الدول المعلق القدوم منها بالعبو عبر المطارات السعودية.

رفع الإجراءات الاحترازية بقررار رسمي وزارة الداخلية السعودية

كذلك ما تتبعه قرار وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا طبقًا للمعطيات التالي ذكرها:

أولًا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في المسجدين الحرام والنبوي الشريف والاستمرار بالإلتزام بارتداء الكمامة. كذلك إيقاف إجراءات التباعد بكافة الأماكن المغلقة والمفتوحة وجميع الأنشطة والفعاليات. أيضًا عدم اشتراط ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة مع الإلتزام بلبسها في الأماكن المغلقة فقط. كذلك رفع شرط تقديم نتيجة سلبي من فحص PCR معتمد، أو فحص معتمد Rapid Antigen Test للمستضدات لفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة. كذلك يجب على القادميين للسعودية وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة، وينطبق ذلك على كافة أنواع بتأشيرات الزيارة. كما تم إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي المتعلق بمكافحة جائحة كورونا للقادمين إلى المملكة. في النهاية تم رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية وجميع الرحلات الجوية المغادرة منها إلى الدول الآتية: دولة جمهورية جنوب إفريقيا، كذك جمهورية ناميبيا، أيضًا جمهورية بوتسوانا، وجمهورية زمبابوي، ومملكة ليسوتو، كذلك مملكة إسواتيني، وجمهورية موزمبيق، أيضًا جمهورية مالاوي، وجمهورية موريشيوس، كذلك جمهورية زامبيا، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية أنغولا، جمهورية أيضًا سيشل، والقمر المتحدة، ونيجيريا الاتحادية، كذلك جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأفغانستان.

آلية وضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.