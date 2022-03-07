التأمينات تُحدد خطوات التقديم على تعويض التعطل عن العمل ساند 2022

حدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خطوات التقديم على تعويض التعطل عن العمل “ساند”، وهو نظام أقرته الحكومة لمساعدة السعوديين المتعطلين في القطاع الخاص دون تمييز، إذ يجري تطبيقه على الرجال والنساء الذين لم يتخطوا سنّ السّتين عامًا، ويوفر هذا النظام الدعم المادي لحين الحصول على فرصة عمل أخرى في أيّ من القطاعات العامة أو الخاصة.

خطوات التقديم على تعويض التعطل عن العمل “ساند”

وننشر خطوات التقديم على تعويض التعطل على العمل “ساند”، وفقًا لما نشرته مؤسسة التأمينات في إنفوجراف على صفتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تلقى العديد من الاستفسارات حول كيفية التقديم على تعويض التعطل عن العمل، وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى الحسابك الشخصي بالتأمينات أونلاين. اختيار أيقونة التعطل عن العمل. واختيار أيقونة طلب ساند. إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان. إرسال الطلب. ظهور رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب. في حال اعتماد الطلب تصل رسالة نصية للتأكيد.

شروط صرف تعويض ساند ضد التعطل ١٤٤٣

ووضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، عددًا من الضوابط والشروط للحصول على تعويض ساند ضد التعطل، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المستفيد من النظام سعودي الجنسية.

استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق التأمين.

الالتزام بالحصول على التدريبات التي تعقدها الوزارة.

والالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

تقديم الطلب خلال 3 أشهر من تاريخ ترك للعمل.

ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب خارجه عن إرادته.

قادر عن العمل.

ألا يكون قد ترك العمل بإرادته.

وألا يكون قد بلغ ستين سنة.

أن يكون باحث عن العمل ومسجل في وزارة الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في ساند 1443

ومن الممكن التسجيل في نظام ساند التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، للاستفادة من الخدمات التي يوفرها للمواطنين، وذلك عبر الخطوات التالية: