مدينة الامير محمد بن سلمان الغير ربحية بالسعودية أول مدينة غير ربحية بالعالم

مدينة الامير محمد بن سلمان الغير ربحية واحدة من سلسة المشاريع التي أطلقها ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، وهي أول مدينة غير ربحية بالعالم ذات تفاصيل تجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة المبتكرة وبين التقدم الفني بشكل يعبر عن مستقبل القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية، وقد تم رفع الستار عن تفاصيل مدينة مسك الخيرية بعدما نشرت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان عن المدينة الغير ربحية العالمية التي تشمل العديد من المجموعات التطوعية والشبابية وتضم مؤسسات غير ربحية محلية وعالمية.

مسك الخيرية مدينة الامير محمد بن سلمان الغير ربحية بالسعودية

إضافة ما سبق ذكره وطبقًا لتصريحات الأمير محمد بن سلمان فإن مدينة مسك الخيرية الغير ربحية تم تأسيسها لتحقيق العديد من الأهداف وعلى رأسها:

أولًا دعم الابتكار وريادة الأعمال.

كذلك العمل على تأهيل قيادات مستقبلية من خلال توفير من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات.

في النهاية تقديم العديد من الخدمات التي ستسهم في تحقيق بيئة جاذبة للمستفيدين من الأنشطة المدنية.

طبيعة مسك الخيرية ومشتملاتها وفق مشاريع نيوم 2022

ووفق تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان فإن المدينة الغير ربحية نموذج لمفهوم التوأم الرقمي المشتمل على العديد من المعالم:

المدارس، والأكاديميات، ومركز مؤتمرات.

أيضًا متحف عالمي، ومركز للإبداع لتحقيق طموح المبتكرين في مجال العلوم ومجال التقنية بالأنظمة المتطورة كالذكاء الاصطناعي، والإنترنت والروبوتات.

كذلك ستضم المدينة معهد ومعرض للفنون، ومسارح للفنون، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي.

أيضًا ستضم مسك الخيرية مجمع سكني متكامل .

. كما سيتم استضافة رؤوس والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.

الموقع الجغرافي للمدينة الأمير محمد بن سمان الغير ربحية

في الختام تقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية فوق على أرض خاصة بولي العهد السعودي بحي عرقة محاذذي لوادي حنيفة، فوق مساحة تتبلغ نحو 3.4 كيلو متر مربع، تجسد المدينة مخطط حاضري رقمية متقدمي، كما تم تصميمها لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، كذلك تم تخصيص نحو 44% من مساحتها الإجمالية لتكون مساحة خضراء مفتوحة تعمل على الاسهام في تعزيز التنمية المستدامة.