نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج تأشيرة عمل سائق خاص 1443 في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج تأشيرة عمل سائق خاص في المملكة تعد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يقوم العديد من مكاتب العمل بالحصول على هذه الخدمة من بوابة الخدمات الإلكترونية ومن بين هذه الخدمات خدمات تسمح المواطنين والمقيمين السعوديين لاستخراج تأشيرة سائق خاص ولكن نجيب الالتزام ببعض الاجراءات القانونية قبل البيت في التقديم على هذا الطلب حرصا منه المملكة على تلبه كافة رغبات مواطنيها في المملكة.

شروط استخراج تأشيرة سائق خاص 2022

يتطلب من العامل عدة شروط فيجب أن تتوفر قبل البدء في اجراءات أصدار تأشيرة للسائق الخاص في المملكة السعودية حيث لا يمكن البدء في الاجراءات وبدون هذه الاجراءات لا يمكن أن يستخرج السائق تأشيرته الجديدة ومن أهم شروط استخراج تأشيرة سائق خاص 2022 :

يشترط أن يكون صاحب الطلب أب لعدد 4 أبناء على الأقل بالمدارس في البيت. كما يجب أن يكون رجل كبير في السن فوق 60 عاما. يكون لدي صاحب البيت القدرة المالية. يجب أن يمتلك صاحب الطلب حساب حساب بنكي بقيمه 35000ريال سعودي. يتطلب الأمر وجود مستند تعريف خاص براتب المتقدم و يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي. يشترط أن يكون عمر السائق اكثر من 25 عاما. التأكد من عدم جود مخالفات سابقة خاصة بالمرور على السائق.

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طريقة أصدار تأشيرة للسائق الخاص

قدمت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين ومن اهم هذه الخدمات هي استقدام سائق خاص للعمل على من يرغب في استخراج تأشيرة سائق خاص 2022 يجب اتباع النقاط الأتية التي تم عنها الإعلان:

الخطوة الأولي الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية السعودية.

ثم اختر منها بند الخدمات الإلكترونية للمنشاءات.

وبعد قم باختيار بند أصدار التأشيرات.

ثم اكتب البيانات الخاصة من اجل أن تستطيع تسجيل الدخول.

اختر خدمة تأشيرة العمالة المنزلية. قم بتعبئة البيانات الخاصة.

اضغط على زر طلب أصدار تأشيرة.

يتوجب عليك تحديد جنسية السائق الخاص.

يجب ملئ كافة البيانات المطلوبة من أجل أن تحصل على طلب التأشيرة.

ثم اضغط على طلب إرسال بعد التأكد من صحة البيانات والتحقق منها جيدا.

خطوات استخراج تأشيرة سائق خاص الالكترونيا من وزارة الموارد البشرية

أتاحت وزارة الموارد البشرية موقعها الإلكتروني لاستخراج تأشيرة سائق خاص في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى نظام الخدمات الإلكترونية للعمل مباشرة. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لهم. ادخل رمز التحقيق المرئي. ثم تسجيل الدخول. عليك الضغط على خدمات الاستقدام ثم اختر منها طلب منح رصيد التأشيرات. اضغط على أيقونة بدء الخدمات. كتابة مهنة السائق. عليك تحديد نوع العامل ثم إدخال عدد العمال الذين ترغب باستقدامهم ثم الضغط على زر الإضافة. الضغط على زر استعراض الملف قم برفع المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب.

لكي من الحصول على تلك المستندات المطلوبة توجد في عدة أماكن حسب مكان عمل صاحب الطلب وهي: