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عمر شويل - جدة بطاقة تسوق الراجحي 2021 مميزاتها والرسوم المطلوبة وطريقة الحصول على البطاقة، حيث إن بنك الراجحي يعتبر من اكبر وأهم البنوك التي توجد في داخل المملكة العربية السعودية، ويضم العديد من العملاء والذي استطاع كسب هذا القدر من العملاء داخل المملكة وخارجها عن طريق قيامه بتقديم العديد من الخدمات المصرفية المختلفة، وتقديمه للكثير من أنواع القروض والتمويل بأشكاله وطرقه المختلفة، وأيضا يقدم مصرف الراجحي العديد من البطاقات المختلفة لعملائه والتي من أهم فيزا تسوق الذي يقوم الراجحي بتقديمها لعملائه، ونحن اليوم في هذا المقال سوف نتحدث عن مزايا هذه البطاقة والرسوم المطلوبة للحصول عليها والخطوات، وتعرف أيضا على مزايا بطاقة الراجحي البلاتينية وطرق معرفة رصيد فيزا بلاتينيوم الراجحي

بطاقة تسوق الراجحي 2021 مميزاتها

لقد قام مصرف الراجخي بتقديم فيزا تسوق لعملائه لمساعدتهم في عمليات الشراء عبر الإنترنت وبصورة سهلة وسريعة، حيث تحتوي هذه الفيزا على العديد من المزايا التي تقدمها للعملاء وكل هذا بدون إضافة شروط إضافية، ولا أي خطوات صعبة فثط كل ما عليك القيام به هو شحن هذه البطاقة قبل الاستخدام من خلال حسابك في مصرف الراجحي، ويمكن ذكر مزايا هذه البطاقة كما يلي :

عند استخدامها بالخارج تهطي لك أعلي سعر لتحويل العملة

توفر لك خصومات ل50٪ مع حوالي 50 محل تجاري

تتميز بإصدارها الفوري

توفر لك الأمان أكثر من حمل النقود

تستطيع القيام بعمليات شراء من خلالها عبر الإنترنت

تسهل عليك الدفع الإلكتروني

تمكنك من تحويل الأموال بسهولة من حسابك الشخصي إلي بطاقة الفرسان

طريقة الحصول على فيزا تسوق الراجحي

عليك أولا الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الحاص بمصرف الراجحي

ثم بعد ذلك القياك بملئ النموذج الخاص بطلب بطاقة الراجحي تسوق

ويجب عليك تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كونها صحيحة

ثم بعد ذلك سيقوم أحد موظفي التسويق بالاتصال بك.

الرسوم المطلوبة لفيزا تسوق الراجحي

حتي يتمكن عملاء مصرف الراجحي من الحصول على البطاقة يجب عليهم دفع الرسوم الخاصة بها والتي يتم خصمها بشكل سنوي، ولا يمكن الحصول عليها دون دفع هذه الرسوم، وهذه الرسوم كما يلي:

الرسوم السنوية هي 115 ريال سعودي

رسوم تجديد الفيزا أو استبدالها هو 50 ريال سعودي

السحب النقدي من خلال الصراف الآلي للراجحي 75 ريال سعودي

السحب النقدي الدول 75 ريال سعودي.

طريقة إلغاء بطاقة تسوق الراجحي 2021

حيث إنه كما قمنا بعرض أهم مزايا فيزا تسوق الراجحي وكذلك طريقة الحصول عليها والرسوم المطلوبة لها. يمكننا كذلك عرض الطريقة الصحيحة لإلغائها والتي تعتبر طريقة سهلة جداً. حيث يتمكن العميل من إلغائها عن طريق الاتصال برقم الراجحي 8001241222. كما يجب عند الإلغاء أن يكون العميل قد سدد جميع الرسوم المطلوبة لها.

أنواع البطاقات الائتمانية والتسويقية التي يقدمها الراجحي لعملائه

حيث يتميز بنك الراجحي بتقديمه عدد كبير ومتنوع من الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة لعملائه. كما تعتبر البطاقات الائتمانية أحد أهم الخدمات المصرفية التي يتميز بها أي مصرف. ولذلك فيقدم بنك الراجحي أعداد كثيرة من البطاقات الائتمانية والتسويقية والتي يمكننا عرض أهمها كما يلي: