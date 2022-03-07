تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب بالمملكة مع مميزات القرض

تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب، نجد أن أشخاص كثيرين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن قروض بدون تحويل راتب لأنة من المور الهامة جدا، وغالبية البنوك في المملكة تطلب تحويل راتب المقترض لضمان خدمة سداد التمويل، ولكن هناك بعض البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب ومنها بنك الأهلي التجاري، ولكن أيضا يريد البنك أن يضمن دفع المقترض القسط في معاده ولهذا يطلب كفيل أو ما يثبت حصوله عن راتب محدد، وهناك خدمة اخرى وهى تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات وهى احد مميزات البنك، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تمويل شخصي بنك الأهلي بدون تحويل راتب ونتعرف على مميزات هذا القرض، وأيضا نتعرف على تفاصيل قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي.

تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب

أمكانية الحصول على قروض بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية أمر في غاية الصعوبة للعديد من المستفيدين، لأنة كما وضحنا معظم البنوك داخل الأراضي السعودية تكون في حاجه إلى تمويل بدون تحويل الراتب بشكل مباشر من جهة عمل المقترض، لكن جاء البنك الأهلي التجاري بتقديم خدمة تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب وتعتبر هذه الخدمة من اهم الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك، خدمة عدم تحويل الراتب في بعض البنوك يتطلب زيادة سعر الفائدة في تمويل بدون تحويل راتب، وسوف نتعرف على مميزات تمويل البنك الأهلي بدون تحويل راتب في السطور القادمة.

مميزات تمويل بدون تحويل راتب بنك الأهلي

بنك الأهلي لا يشترط تحويل الراتب.

تقديم قرض بقيمة 3 ملايين ريال سعودي مع دفع 1% رسوم أدارية.

كما يحدد البنك الأهلي التجاري رسوم في حالة الدفع المبكر، وهي عبارة عن ثلاثة شهور.

هناك بعض المميزات التي يتمتع بها العميل في حالة الاقتراض من البنك الأهلي التجاري، ومنها يمكن أن يقبل البنك أكثر من صندوق، بشرط أن يكون الحساب واحد فقط.

تصل فترة سداد القرض إلى 3 سنوات، مع إتاحة فرصة السداد المبكر.

تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب متطابق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ولا يخالفها.

كما أن الفائدة السنوية التي يحددها البنك تبدأ من 3.30%.

كيفية التقديم على تمويل البنك الأهلي