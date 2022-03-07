ننشر سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 / 1443 ولقد شهدت أسعار البنزين ارتفاع ملحوظ لدى كافة الدول، وهي من أحد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن روسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط، ولذلك نوضح لكم الأسعار الخاصة بالبنزين خلال الشهر الحالي مارس 2022، مع أهم المعلومات والتفاصيل التر تربط به، مثل سعر الديزل، سعر الغاز الطبيعي.

سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 / 1443

سعر بنزين 91 يبلغ 1.81 ريال سعودي.

بنزين 95 يبلغ سعره 1.94 ريال سعودي.

بلغ سعر الديزل 0.52 ريال سعودي.

لتر الغاز الطبيعي يبلغ سعره 0.75 ريال سعودي.

ولقد أكدت لجنة الطاقة في السعودية ودول الخليج أن سبب ارتفاع أسعار البنزين هو زيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية، من أجل إتمام جميع المهام اليومية، وسوف تشهد أسعار البنزين والغاز الطبيعي المزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة، وسوف نوافيكم بجميع التحديثات مباشرةً بعد الإعلان عنها 2022.

إعلان أسعار البنزين من خلال شركة أرامكو

شهد العام الحالي 2022 تغيير في أسعار البنزين منذ بدايته، ولقد أعلنت شركة أرامكو في بداية مارس الجاري بدء ارتفاع أسعار البنزين، وفقًا إلى الإعلان الرسمي الذي تم من خلال الشركة، وهناك الكثير من الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وهي التي تؤثر على أسعار البنزين، وبالتبعية تتأثر أسعار كافة السلع والمنتجات بسبب ارتفاع أسعار البنزين تلقائيًا.

أسعار البنزين في الإمارات والكويت وقطر

لم تؤثر الأحداث الجارية على أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية فقط، ولكنها أثرت على الأسعار في مختلف الدول، وفيما يلي الأسعار في دول: الإمارات، الكويت، قطر: