محضر غياب طالب عن الاختبار النهائي جاهز 1443 وزارة التعليم السعودية

تفاصيل محضر غياب طالب عن الاختبار وهو عبارة عن مستند رسمي مهم، يتم تجهيزه من خلال لجنة الإشراف على الاختبارات، ويتم عبر هذا المحضر أو المستند إثبات عدم حضور الطالب، ويتم هذا المحضر للطلاب سواء في المدرسة أو الجامعة الذين لا يحضرون بعض مواد الاختبار، وهو بمثابة إثبات رسمي لعدم حضور الطالب، وبالتالي لا يتمكن الطالب من المطالبة بدرجاته في هذه المادة.

لجنة الإشراف على الاختبارات

تحتوي كل مدرسة على لجنة سير ومتابعة الاختبارات، وهي لجنة تابعة إلى وزارة التعليم السعودية، وهذه اللجنة هي المسؤولة عن متابعة سير الاختبارات في المدرسة، سواء الاختبارات الفصلية أو النهائية، وكذلك الاختبارات التي تتم حضوريًا أو عبر الإنترنت، ومن أبرز مهام هذه اللجنة ما يلي:

تجهيز جميع الملفات التي تخص الاختبارات الخاصة بكل فصل دراسي.

تجهيز جميع نماذج التصحيح والإجابات الخاصة بكل مادة علمية.

التأكد من التزام كل معلم بالانتهاء من شرح كل المنهج المقرر.

تجهيز قاعات الاختبار، مع تجهيز أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

اختيار مكان آمن لحفظ أوراق الاختبارات، مع التأكد التام من عدم وجود فرصة تسريب أو تلف هذه الاختبارات.

نشر الجداول الخاصة بالاختبارات على نظام نور التعليمي، وكذلك تجهيز وتوفير بيانات تسجيل الدخول إلى نظام نور للمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور.

استلام الأوراق الخاصة بالإجابة للتمهيد لتصحيحها.

توفير كل الدعم اللازم إلى اللجان الفرعية التابعة إلى هذه اللجنة، الموزعين في المدارس.

محضر غياب طالب عن الاختبار

في حالة غياب الطالب عن أي مادة لابد أن يتم إثبات غيابه من خلال محضر الغياب، ويحتوي هذا المحضر على عدد من العناصر التي تتمثل في الآتي:

البيانات الخاصة بالإدارة التعليمية، واسم مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة.

اسم المدرسة وعنوانها.

تاريخ الاختبار الذي تغيب الطالب عنه.

اسم الطالب رباعي.

الصف الدراسي، واسم المادة التي تغيب الطالب عنها.

رقم اللجنة، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

الفترة، المسار، الفصل الدراسي.

أسماء المشرفين على لجنة الاختبار، وتوقيع كل مشرف منهم.

اسم وتوقيع رئيس اللجنة.

اسم وتوقيع قائد المدرسة، وجاء المحضر كما يلي:

أهمية محضر الغياب

إذا تغيب الطالب عن أي مادة لابد من إثبات تغيبه من خلال محضر رسمي، وبالتالي يتم إثباته بشكل قانوني، ولكن إذا افتقر المحضر لأيًا من عناصره الأساسية، لن يُعتد به، وبالتالي لابد من اكتمال العناصر، ولن يتمكن الطالب من الحصول على درجات هذه المادة.