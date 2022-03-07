نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية شهر مارس 2022 “تحديث شركة ارامكو للأسعار” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر البحث عن سعر البنزين الجديد في السعودية شهر مارس 2022 كافة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل الألاف من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد أن أفصحت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي والمؤسسة المسؤولة عن تحديد سعر البنزين المعمول به في المملكة خلال ايام قليلة جداً من الآن، حيث انة لم يتبقى الكثير من الوقت على عمل التحديث الشهري لأسعار الوقود في السعودية، هذا وفي السطور القادمة نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بتحديث اسعار الوقود لشهر مارس 2022.

سعر البنزين الجديد في السعودية شهر مارس 2022

كما جرت العادة فإنه من المفترض أن يتم طرح سعر البنزين الجديد في السعودية شهر مارس 2022 في اليوم العاشر منه، وعليه فإنه بداية من يوم الأربعاء عشرة مارس “آذار” 2022 م سوف يتم عمل المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وهو السبب الذي ازدادت بسببه عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة عن الأسعار الجديدة، وهناك بعض المؤشرات التي توضح أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادات ملحوظة في أسعار البنزين في الفترة المقبلة نتيجة الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي يتأثر على اثرها سعر الدولار، وما يترتب غليه زيادة في اسعار المحروقات وغيرها.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية شهر مارس 2022

من المقرر أن يتم تطبيق سعر البنزين الجديد في السعودية شهر مارس 2022، بداية من اليوم الحادي عشر من شهر مارس وتجدر الإشارة إلى أنه مازال يتم العمل بأسعار البنزين الخاصة بشهر فبراير والتي جاءت على النحو التالي:

سعر بنزين95: 1.94 ريال.

بينما جاء سعر ديزل: 0.52 ريال.

سعر غاز الوقود المسال: 0.75 ريال.

وأخيراً سعر الكيروسين: 0.70 ريال.

ومن الجدير بالذكر أنه تُعتبر أرامكو أحد أهم الشركات السعودية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة، وهو الأمر الذي يجعلها من أكبر المُساهمين في دعم التجارة العالمية وتمتلك نحو 270 مليار برميل من النفط الاحتياطي، وتعمل أرامكو مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية من أجل توفير تطبيقات جديدة على مستوى مراكز الابتكار العالمية في مختلف الأبحاث الاستراتيجية.