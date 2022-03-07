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عمر شويل - جدة في ذكري الاحتفال باليوم العالمي للمرآة والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام ، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك عبر وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ملتقي اليوم العالمي للمرأة السعودية ، ويتضمن الملتقي برنامج كامل بخصوص الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويستعرض خلاله ما قامت به المرأة السعودية ، وما وصلت إليه من إنجازات وما حققته من نجاحات تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ، ويتطرق الملتقي إلي تقديم مسيرة نجاحات المرأة السعودية وإبراز الشخصية الحقيقية للمرأة بالمملكة ، وإشادة واحتفال بدور الكوادر السعودية من العنصر النسائي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالعاصمة السعودية الرياض ، وتلقي المرأة السعودية دعم كبير في إطار ملف تمكين المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

ملتقي اليوم العالمي للمرأة السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية ” واس” عبر موقعها الرسمي عن عزم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية علي الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة :

يهدف ملتقى الرياض إلي الاحتفال بمناسبة اليوم العمالي للمرأه الثلاثاء المقبل. ويرعي منتدي الملتقى فعاليات تقديم نماذج كوادر سعودية ناجحة من العنصر النسائي. توضيح مسار إنجازات المرأة السعودية في بناء المجتمع السعودي بمختلف المجالات. شرح دور القيادة السياسية في تعزيز دور المرأة السعودية وتوفير مناخ التمكين والريادة لها علي مر العصور. نشر وتأكيد تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة والرفع من شأنها. طرح خطة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع السعودية بالاعتماد علي جهود العناصر النسائية.

وتضافر جهود المملكة مع العالم خلال اليوم العالمي للمرأة international women’s day ، لتوضيح جهود المرأة السعودية وتحديات المرحلة وواجبات .

الجهود الوطنية في تحقيق غد مستدام

في ظل الازمة العالمية بخصوص تغيرات المناخ وتأثيرها السلبي علي البيئة تسعي الجامعة إلي تقديم برنامج المملكة لهذا الشأن :

ترعي المملكة العربية السعودية مبادرة السعودية الخضراء ضمن المنتدى المقام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. يقوم البرنامج علي تقديم برنامج خطابي وجلسات حوارية تقدمها عناصر نسائية في مجال الحوار والتقديم من كوادر الجامعة ومن خارجها. تكامل الجهود السعودية مع الخطة العالمية لدعم التحول إلي مصادر طاقة نظيفة وخفض معدلات التلوث. ويأتي الملتقى احتفالا باليوم العالمي للمرأة والذي يعقد هذا العام ويضم منتدى المرأة العالمي للفنون. وفعاليات الملتقى الأول المرأة السعودية التي بدأت في العاصمة السعودية الرياض تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة منذ أعوام. ويستهدف الملتقي تسليط الضوء والتعرف على إنجازات المرأة السعودية وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها.

أمثلة علي كوادر سعودية نسائية

في أجواء تنظيم الملتقى تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة و تكريمها ، لا ننسي تقديم المملكة نماذج من النساء الناجحات ونستعرض بعضها :

دكتورة أفنان الشعيبي : الرئيس التنفيذي لشركة إف إن إن (FNN) الدولية. والدكتورة أفنان تولت رئاسة المنتدي العربي الدولي للمرأة. الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية ــ البريطانية لمرتين.

أمل إبراهيم العسيري : تشغل منصب مدير استثمار أعلى ضمن فريق الاستثمارات في شركة (نساند للاستثمار). عضوة فريق استثمارات الملكية الخاصة الدولية لدي صندوق الاستثمارات العامة السعودي. مستشار أعلى في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) بمجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية.

بسمة بنت عبد العزيز الميمان : مديرة الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط لدي منظمة السياحة العالمية. أحد مؤسسي السياحة في المملكة العربية السعودية. مديرة لإدارة اللجان والمنظمات الدولية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ممثلةً ضابط الاتصال والمسئولة عن ملف علاقة المملكة بمنظمة السياحة العالمية.

حنان بنت عبدالله بن محمد السماري : عضو مجلس الشورى السعودي في لجنة الاقتصاد والطاقة. أحد الأسماء البارزة ومؤسسة في الاقتصاد السعودي. مديرة للفروع في بنك الجزيرة. عملت رئيسة تنفيذية لصندوق ديم المناهل للتنمية. بالتزامن تشارك كمستشار لرئيس مجلس الإدارة في هيئة الترفيه السعودية.



وتقود فعاليات ملتقى المرأة السعودية بالرياض مشارك ومؤسسة المجال من حول العالم خلال اليوم العالمي للمرأة الذي يحل يوم الثلاثاء 8 مارس.