نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقي اليوم العالمي للمرأة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ذكري الاحتفال باليوم العالمي للمرآة والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام ، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك عبر وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ملتقي اليوم العالمي للمرأة السعودية ، ويتضمن الملتقي برنامج كامل بخصوص الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويستعرض خلاله ما قامت به المرأة السعودية ، وما وصلت إليه من إنجازات وما حققته من نجاحات تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ، ويتطرق الملتقي إلي تقديم مسيرة نجاحات المرأة السعودية وإبراز الشخصية الحقيقية للمرأة بالمملكة ، وإشادة واحتفال بدور الكوادر السعودية من العنصر النسائي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالعاصمة السعودية الرياض ، وتلقي المرأة السعودية دعم كبير في إطار ملف تمكين المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
ملتقي اليوم العالمي للمرأة السعودية
أعلنت وكالة الأنباء السعودية ” واس” عبر موقعها الرسمي عن عزم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية علي الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة :
- يهدف ملتقى الرياض إلي الاحتفال بمناسبة اليوم العمالي للمرأه الثلاثاء المقبل.
- ويرعي منتدي الملتقى فعاليات تقديم نماذج كوادر سعودية ناجحة من العنصر النسائي.
- توضيح مسار إنجازات المرأة السعودية في بناء المجتمع السعودي بمختلف المجالات.
- شرح دور القيادة السياسية في تعزيز دور المرأة السعودية وتوفير مناخ التمكين والريادة لها علي مر العصور.
- نشر وتأكيد تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة والرفع من شأنها.
- طرح خطة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع السعودية بالاعتماد علي جهود العناصر النسائية.
وتضافر جهود المملكة مع العالم خلال اليوم العالمي للمرأة international women’s day ، لتوضيح جهود المرأة السعودية وتحديات المرحلة وواجبات .
الجهود الوطنية في تحقيق غد مستدام
في ظل الازمة العالمية بخصوص تغيرات المناخ وتأثيرها السلبي علي البيئة تسعي الجامعة إلي تقديم برنامج المملكة لهذا الشأن :
- ترعي المملكة العربية السعودية مبادرة السعودية الخضراء ضمن المنتدى المقام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
- يقوم البرنامج علي تقديم برنامج خطابي وجلسات حوارية تقدمها عناصر نسائية في مجال الحوار والتقديم من كوادر الجامعة ومن خارجها.
- تكامل الجهود السعودية مع الخطة العالمية لدعم التحول إلي مصادر طاقة نظيفة وخفض معدلات التلوث.
- ويأتي الملتقى احتفالا باليوم العالمي للمرأة والذي يعقد هذا العام ويضم منتدى المرأة العالمي للفنون.
- وفعاليات الملتقى الأول المرأة السعودية التي بدأت في العاصمة السعودية الرياض تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة منذ أعوام.
- ويستهدف الملتقي تسليط الضوء والتعرف على إنجازات المرأة السعودية وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها.
أمثلة علي كوادر سعودية نسائية
في أجواء تنظيم الملتقى تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة و تكريمها ، لا ننسي تقديم المملكة نماذج من النساء الناجحات ونستعرض بعضها :
- دكتورة أفنان الشعيبي :
- الرئيس التنفيذي لشركة إف إن إن (FNN) الدولية.
- والدكتورة أفنان تولت رئاسة المنتدي العربي الدولي للمرأة.
- الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية ــ البريطانية لمرتين.
- أمل إبراهيم العسيري :
- تشغل منصب مدير استثمار أعلى ضمن فريق الاستثمارات في شركة (نساند للاستثمار).
- عضوة فريق استثمارات الملكية الخاصة الدولية لدي صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
- مستشار أعلى في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) بمجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية.
- بسمة بنت عبد العزيز الميمان :
- مديرة الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط لدي منظمة السياحة العالمية.
- أحد مؤسسي السياحة في المملكة العربية السعودية.
- مديرة لإدارة اللجان والمنظمات الدولية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
- ممثلةً ضابط الاتصال والمسئولة عن ملف علاقة المملكة بمنظمة السياحة العالمية.
- حنان بنت عبدالله بن محمد السماري :
- عضو مجلس الشورى السعودي في لجنة الاقتصاد والطاقة.
- أحد الأسماء البارزة ومؤسسة في الاقتصاد السعودي.
- مديرة للفروع في بنك الجزيرة.
- عملت رئيسة تنفيذية لصندوق ديم المناهل للتنمية.
- بالتزامن تشارك كمستشار لرئيس مجلس الإدارة في هيئة الترفيه السعودية.
وتقود فعاليات ملتقى المرأة السعودية بالرياض مشارك ومؤسسة المجال من حول العالم خلال اليوم العالمي للمرأة الذي يحل يوم الثلاثاء 8 مارس.