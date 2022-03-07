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موعد صدور معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية نقدمهم لكم، حيث أن استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية، خاصة أولئك الذين تتوافر بهم الشروط التي تم طرحها والخاصة بالأهلية والاستحقاق، والتي قامت يفرضها وزارة الموارد البشرية داخل المملكة السعودية، حيث كان الهدف الرئيسي من إطلاق تلك الحملة مساعدة الفقراء، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود من أجل عيش حياة كريمة، من خلال هذا المقال نتعرف على مزيد من التفاصيل، تابعونا.
موعد صدور معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443
قامت وزارة “الموارد البشرية” داخل المملكة السعودية ببدأ العمل داخل هذا النظام منذ يناير الماضي، حيث قامت الوزارة بتطوير نظام الضمان بهدف تحقيق ما يسمى بـ “رؤية 2030″، ومع اقتراب موعد صرف الدفعة الثانية من المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، أوصت الوزارة بضرورة استعلام المستحقين عن صرف الضمان الاجتماعي، وفي حال إيقاف النظام لدى البعض يجب عليه تقديم شكوى أو اعتراض من خلال المنصة، حيث تتيح المنصة عدد من الخدمات الإلكترونية والتي من أهمها الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات والشكاوى فضلا عن تقديم طلبات الحصول على الرواتب الخاصة بـ المتقاعدين، وعن موعد نزولها يكون يوم 20 من الشهر الميلادي.
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور
هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها للاستعلام عن تلك الخدمة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
- بداية يجب الولوج إلى الموقع الرسمي للمنصة المخصصة للدعم، ويتم ذلك من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم إنشاء حساب خاص بالشخص الذي يقوم بالاستعلام، حتى يتمكن من الاستعلام في أي وقت يريده، بالإضافة إلى التأكد من حصوله على معاشه الشهري بصورة منتظمة.
- يتم الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي.
- يجب النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وذلك في حال كان يمتلك الشخص حساب رسمي على المنصة.
- يتم اختيار “حماية المعاشات” ثم يتم الضغط على كلمة “تسجيل الدخول للخدمة”.
- يجب اختيار المكتب الخاص بالضمان بالإضافة إلى تحديد الفئة المنتمي إليها.
- يتم إدخال جميع البيانات التي يتطلبها النظام، مع ضرورة التأكد من صحتها وكتابتها بشكل دقيق.
- ينبغي قراءة كافة الأحكام والشروط التي تذكر أمامك على الشاشة ثم الموافقة عليها.
- تتمثل الخطوة الأخيرة في النقر على كلمة “إرسال” وبذلك تتم عملية الاستعلام بشكل ناجح.