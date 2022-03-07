نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وطريقة التسجيل للحصول على المساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أهم شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وهي مؤسسة أنشأها الوليد بن طلال لمساعدة من يتفقدون لظروف الحياة العادية، حيث أن هذه المؤسسة توفر للمواطنين المأكل والمسكن والملبس، وبالإضافة إلى ذلك فيمكنك أن تقوم بشراء سيارة مناسبة من خلال المؤسسة، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في المؤسسة، وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

إذا كنت ممن يعانون من ضيق في الاحتياجات الأساسية لحياتك كالمأكل والمسكن والملبس وغيرهم ولا تجد حل، فإليك مؤسسة الوليد بن طلال لمساعدتك في توفير جميع متطلباتك وأي شيء لا تستطيع الحصول عليه، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل القدرة على التسجيل في المؤسسة.

شروط الحصول على سكن

تعرف على الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على سكن، والتي تكون:

أن يكون الدخل الشهري للأسرة لا يتعدى 3 آلاف ريال سعودي.

أيضا أن من يقدم الطلب لا يمتلك سكن خاص به.

بينما عدم الاستيفاء للشروط من أجل الحصول على القرض.

أن تكون شروط الحصول على سكن من خلال وزارة الإسكان لا تتشابه مع شروط المتقدم.

بالإضافة إلى ذلك الحصول على سكن من المؤسسة يكون لمرة واحدة فقط.

ولكن عند امتلاكك للوحدة السكنية لا يحق لك بيعها أو تأجيرها.

كيفية التسجيل في البرنامج

تعرف هنا على الخطوات الأساسية اللازمة من أجل التسجيل في البرنامج، والتي تكون:

أول خطوة هي الدخول على الموقع الرسمي المخصص لمؤسسة الوليدة بن طلال الخيرية .

بعد ذلك سوف تجد أيقونة مكتوب عليها “سجل جديد” قم بالضغط عليها.

سوف يطلب منك مجموعة من البيانات الشخصية لك عليها أن تقوم بتسجيلها كاملة.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “تسجيل” وبذلك تكون تمكنت من التسجيل في موقع المؤسسة.

انت الآن تكون تعرفت على أهم شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وشروط التسجيل بها بالإضافة إلى معرفتك لطريقة التسجيل في الموقع، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة يجدر بك الالتزام بها من أجل التمكن من الحصول على المساعدة في أسرع وقت.