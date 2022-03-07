يبحث بعض المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد للحصول على الدعم المادي من المؤسسة الخاصة به، وهذه المؤسسة يتم تقديم المساعدات المالية فيها من قبل الأمير عبد العزيز نفسه، وجميع أفراد الأسرة الحاكمة، والكثير من رجال الأعمال في المملكة من أجل مساعدة الفقراء.

طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها في كتابة الطلب وهذه الخطوات هي:

في البداية يكتب في الطلب بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ذلك يوجه الطلب إلى الأمير عبد العزيز.

يتم إلقاء التحية في الطلب من خلال كتابة تحية طيبة وبعد.

ثم يتم طلب المساعدة من المؤسسة التي يعمل الأمير عبد العزيز من خلالها.

يتم شرح الحالة والظروف المادية التي يمر بها الشخص، وعدم قدرته على العيش حياة كريمة وتوفير سبل المعيشة لجميع أفراد الأسرة.

يطلب منهم النظر في حالته القاسية التي يعيشها هو وأفراد أسرته لإعطائه المساعدة المالية.

في نهاية الطلب يتم كتابة خاتمة يقدم فيها الشكر والعرفان للأمير عبد العزيز والأسرة الحاكمة على المجهودات التي يبذلونها لمساعدة المواطنين.

يتم كتابة الاسم بالكامل، العنوان الصحيح بالتفصيل، رقم الهاتف الخاص بك.

طلب المساعدة بالطريقة الإلكترونية

تتلقى المؤسسة الخاصة بالأمير عبد العزيز الطلبات بالطريقة الإلكترونية وتقوم بالرد عليها خلال فترة زمنية لا

تتعدى الشهر وذلك لكي تقوم بالنظر في كافة الطلبات والموافقة على المستحقين منها ويتم التواصل كالآتي:

يمكن التواصل معها من خلال الاتصال الهاتفي بالمؤسسة على رقم الهاتف 485232658966 وهذا الرقم يكون من داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن التواصل معها من خلال إرسال الرسائل عبر الواتساب وذلك على رقم 8004000000.

إرسال الرسائل النصية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.

في نهاية مقال طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد تحدثنا عن بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتقديم الطلب لمؤسسة الأمير عبد العزيز، وذكرنا أيضًا كيف يتم التواصل مع المؤسسة بالطريقة الإلكترونية من خلال ذكر أرقام الهاتف الخاصة بالمؤسسة.