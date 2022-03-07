نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وشروط الأهلية وطريقة التقديم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي يكون شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل المواطنين، فهو يوفر لك الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها أي مواطن من أجل أن يعيش حياة سليمة، ومن أجل أن تتمكن من التسجيل في البرنامج هناك بعض الشروط والإجراءات التي يجب توافرها وسوف نتعرف عليها معاً في هذا المقال.

رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

في الفقرات التالية سوف نعرفك على كل ما يلزم من أجل التمكن من التسجيل في البرنامج، وبعد أن تقرأ الشروط جيداً عليك أن تطبقها بالضبط لكي ينجح تسجيل في البرنامج.

شروط الأهلية للضمان الاجتماعي

تعرف في هذه الفقرة على الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومولد بها أيضاً.

إذا كانت المتقدمة مطلقة من رجل سعودي فيجوز لها التسجيل.

إذا كانت مطلقة من رجل سعودي أو أرملة حتى ولو كانت جنسيتها غير سعودية.

أن تقوم الإقامة في المملكة العربية السعودية سارية المفعول.

إذا كان المتقدم من ذوي الإعاقات.

إذا كان المتقدم يتيم فيحق له التسجيل في البرنامج.

أن تكون الإقامة والعيش في المملكة العربية السعودية.

لا يزيد الدخل عن 1100 ريال سعودي.

كيفية تقديم الطلب لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد

إليك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها حتى ينجح التسجيل في البرنامج، وهي تكون:

أول شيء هو الدخول على المنصة الرئيسية لبرنامج الضمان.

البحث عن كلمة “مستخدم جديد” ثم النقر عليها.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة الارتباط الموجودة في الصفحة الرئيسية.

القيام بالتسجيل في النموذج الإلكتروني الموجود في الصفحة.

سيكون مطلوب منك بعض البيانات الشخصية ويجب الإجابة عليها بالكامل.

كتابة قيمة الإيرادات كاملة في المكان المخصص لها.

إدخال كلمة المرور ومن ثم الضغط على كلمة “go”.

بعد دخولك على رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور والقيام بالخطوات اللازمة من أجل التسجيل فبعدها تكون استطعت التسجيل في البرنامج والبدء في الحصول على الدعم المقدم لك، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك بقدر الإمكان.