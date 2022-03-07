ما هو موعد إيداع الدفعة 52 بحساب المواطن لشهر مارس 2022م

تساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن إيداع الدفعة 52 بحساب المواطن، ويعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الخيرية المقدمة من الحكومة السعودية إلى مواطنيها الذين يعانون من حالة مادية ضيقة وظروف معيشية صعبة، حيث يعمل البرنامج على توفير احتياجات المواطنين التي تتمثل في المال والمسكن والمشرب وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها حتى يستطيعوا التكيف مع الظروف الحالية للمعيشة الصعبة التي نعاني منها حاليًا.

ما هو موعد إيداع الدفعة 52 حساب المواطن؟

وفقًا للتساؤل الكبير عن موعد إيداع الدفعة 52 في برنامج حساب المواطن أعلنت الحكومة السعودية أن:-

من المتوقع أن موعد إيداع حساب المواطن لشهر مارس الجاري لعام 2022م سيكون في يوم العاشر من الشهر الحالي.

حيث أنه يكون دائمًا يوم 10 من كل شهر ميلادي إلا في حالة أن صادف اليوم عطلة رسمية فيتم تأجيله إلى يوم الأحد في حالة كان اليوم يوم السبت أو تقديمه إلى الخميس في حالة أنه كان يوم الجمعة.

يوافق يوم العاشر من مارس يوم السابع من شعبان 1443هـ حيث أنه تبقى على موعد الصرف ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكنكم التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي عبر اتباع الخطوات التالية:-