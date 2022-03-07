نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة طريقة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي حيث تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الغير قادرين سواء بتقديم مساعدات مالية أو علاجية وغيرها يستقبل الديوان الملكي الكثير من الطلبات يوميًا للبحث في أحقية حصول المتقدم على المساعدة المطلوبة والرد عليهم في أسرع وقت ممكن.

تقديم طلب مساعدة من الديوان

يقدم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات للمواطنين، ومنها:

المساعدات المالية: من أهم المساعدات المقدمة من قبل الديوان، يقوم الديوان بسداد القروض وتقديم المساعدات المالية للمستحقين بعد التأكد من أحقيته للمعونة.

المنح السكنية: يقدم الديوان خدمة الحصول على أراضي سكنية للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكنًا ملائمًا.

الإفراج عن المساجين: يساعد الديوان في الإفراج عن المساجين وإسقاط أحكام من تراه مظلومًا.

طريقة تقديم الطلب

يحتاج المتقدم للطلب إلى القيام بعدة خطوات، وهي كالتالي:

كتابة الطلب موضحًا نوع المساعدة المطلوبة من الديوان.

توضيح كل المعلومات الخاصة بالظروف الاقتصادية للمتقدم.

إضافة عنوان واسم ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم بالتفصيل.

إرسال الطلب للديوان من خلال البريد السعودي على العنوان التالي: الهدأ- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

ينبغي متابعة الطلب عن طريق الاتصال برقم الديوان المجاني وهو كالتالي: 8004000000 أو 92003003.

طريقة تقديم الطلب إلكترونيًا

تسهيلًا على المواطنين السعوديين يمكن إرسال الطلب إلكترونيًا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة ديوان سمو ولى العهد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم تحديد نوع المساعدة المطلوبة.

كتابة نموذج الطلب المقدم بدقة.

ينبغي التأكد من صحة البيانات قبل إرسالها.

الضغط على إرسال، يتم الرد على الطلب خلال أيام.

شرح طريقة كتابة الطلب

ينبغي أن يحتوي الطلب على بعض المعايير والضوابط، وهي كالتالي:

ينبغي أن يبدأ الطلب بالبسملة ثم إلقاء التحية على خادم الحرمين.

أيضا تحديد نوع المساعدة المطلوبة مباشرة.

بينما توضيح الظروف الاقتصادية بالتفصيل.

كما ينبغي تقديم الشكر في النهاية مرة أخرى لخادم الحرمين.

بالإضافة إلى ذلك كتابة الاسم ورقم الجوال والعنوان بالتفصيل.

في نهاية مقال تقديم طلب مساعدة من الديوان حيث تم التعرف على المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين السعوديين مع شرح طريقة التقديم سواء عن طريق البريد السعودي أو إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالديوان، مع توضيح طريقة كتابة الطلب.