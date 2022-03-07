المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وموعد صرف الراتب

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإدارة النظام الجيد لكي تقوم بتحقيق الاستقرار وأيضاً القيام بإرسال الكثير من وسائل التدابير اللازمة لدعم جيد ومناسب للكثير من الأسر الاشد فقراً وحاجة داخل المملكة العربية السعودية، كما يوجد مجموعة من الشروط يجب تقديمها لكي تقوم بالتقديم على الضمان الاجتماعي وفي هذا المقال سوف نقدم بمعرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وأيضاً مجموعة الشروط التي يجب أن تكون موجودة للتقديم على راتب الضمان الاجتماعي.

المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي

ازداد البحث عن الوقت المتبقي على صرف راتب الضمان الاجتماعي وهذا ما يشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، وقد حرصت الدولة على الإعلان عن برنامج الضمان حتى يتم مساعدة كل الأسر التي تحتاج إلى مساعدة لمواجهة صعوبات الحياة وأيضاً من أجل سد جميع احتياجاتهم، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الشروط التي قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى تتأكد من مدى حاجة الأسرة الي المساعدة، وقامت أيضاً وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من القواعد والشروط الخاصة والتي يتم من خلاها اختيار فئة معينة تستفيد من خلال هذا البرنامج، وهي كالتالي:

المواطن الذي سنة الي سن الشيخوخة ولا يقدر على العمل وذلك بسبب وجود إعاقة.

أسرة لا يوجد لها دخل ثابت ولا يوجد أيضاً احد يعولها كالمطلقة التي لديها أطفال أو الأرملة.

شروط حصول المطلقة على راتب الضمان الاجتماعي

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر عند المطلقة حتى تتمكن من الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وهذه الشروط عبارة عن: